UPDATE VIDEO Proteste in Bucuresti si in marile orase fata de noile restrictii. Oamenii reclama dictatura medicala si dau foc mastilor de protectie. Protestatar ridicat de jandarmi in Capitala

Proteste in mai multe orase din tara

. Un participant la protestul anti-restrictii, in desfasurare luni seara in Bucuresti, la Piata Universitatii, a fost ridicat de jandarmi si bagat in duba, pentru a fi dus la sectia de politie "Barbatul a refuzat sa poarte masca de protectie, motiv pentru care i s-a pus in vedere sa se legitimeze. A refuzat legitimarea, a devenit agresiv, a adresat injurii si a refuzat solicitarea jandarmilor de a-i insoti la sectia de politie, in vederea stabilirii identitatii, conform procedurii in vigoare. A incercat sa smulga materialele din dotarea jandarmilor si a lovit cu picioarele. Prin urmare, a fost retinut si condus la sectia de politie, pentru luarea masurilor legale ce se impun", a transmis Jandarmeria Bucuresti.Protestatarii au un banner de mari dimensiuni pe care scrie "Libertate" si steaguri tricolore.Proteste similare au loc in mai multe dintre marile orase.La Sibiu, aproximativ 200 de persoane s-au strans in Piata Mare, avand steaguri tricolore, steaguri cu sigla AUR, dar si vuvuzele si fluiere.Protestatarii au strigat mesaje catre Primaria Sibiu, adresandu-i-se primarului Astrid Fodor: "Ai stat destul pe scaun, o sa fii inlocuita".Mai multi barbati au dat foc catorva masti de protectie.Participantii la protest au pornit din Piata Mare, pe bulevardul pietonal catre Prefectura Sbiu, scandand tot felul de lozinci: "Libertate", "Iesi afara, nu uita asta e si tara ta", "Ale, ale, ale o dorinta sincera, Romania libera".La Cluj-Napoca, zeci de protestatari s-au adunat pe trotuarul de vis-a-vis de Prefectura, unii avand pancarte cu mesaje precum "Cat mai rabdati?", "Jos Guvernul terorist", "Calcati pe cap Pas cu Pas". Ei scandeaza "Jos Guvernul", "Ole, ole, o dorinta sincera: Romania libera", "Libertate".Printre participanti se afla si suporteri ai echipei de fotbal "U" Cluj, care au spus ca vor sa se intoarca pe stadion.Majoritatea protestatarilor au masti, dar unii nu le poarta corect.Peste 100 de persoane s-au strans si in fata Prefecturii Constanta si protesteaza fata de masurile impotriva pandemiei de COVID-19, oamenii scandand "Libertate, libertate" si avand asupra loc steaguri tricolore.Constantenii s-au adunat pentru a doua zi consecutiv pe platoul din fata Prefecturii pentru a-si exprima nemultumirea fata de masurile luate de autoritati pentru combatearea pandemiei de COVID-19. Ei au pancarte pe care scrie "Libertate te iubim, ori invingem ori murim", "Demisia Guvernului", "Demisia presedintelui", "Demisia lui Arafat", "Alegeri anticipate". Ei scandeaza "Libertate, libertate", "Constanta, trezeste-te", "Jos Chitac".Cei mai multi dintre cei prezenti la protest sunt tineri, nu poarta masca de protectie si nici nu pastreaza distanta fizica.Una dintre protestare, Ana-Maria, a declarat jurnalistilor ca vor fi din ce in ce mai multi tineri la aceste proteste deoarece vor scolile deschise si nu se mai pot intalni cu prietenii.Ea consider ca ultimele restrictii decise de autoritati sunt "total gresite si foarte aberate"."As vrea sa opreasca toata mascadara asta cu COVID-ul, ne-a saturat, am mancat momeala asta un an de zile", a declarat Ana-Maria.Ea a mai transmis ca prin masurile luate de autoritatile este incalcat dreptul la libertate.Ana-Maria a precizat ca daca este nevoie protestatarii vor merge la Bucuresti si vor intra peste autoritati.Tanara a afirmat ca acest protest poate continua pana la ore tarzii in noapte. De asemenea, protestatarii iau in calcul sa plece in mars pe principalele strazi si bulevarde din Constanta cum s-a intamplat si duminica seara.La Brasov, contestatarii masurilor de protectie sanitara s-a adunat la sediul Prefecturii. Sunt aproximativ 40 de persoane care scandeaza "Libertate" si au mesaje impotriva restrictiilor si a purtarii mastii sanitare.La Buzau, circa 20 de persoane s-au adunat in centrul orasului, pe platoul Dacia , fiind vorba despre muzicanti care cer ca restaurantele sa fie deschise, iar ei sa si poata desfasura activitatea. Alte circa 20 de persoane s-au strans in fata Prefecturii, avand steaguri si pancarte. Protestatarii striga "Libertate" si "Raed, nu uita, asta este tara mea". Protestatarii au cerut sa iasa prefectul sa stea de vorba cu ei, desi Buzaul nu are prefect de mai multe saptamani.La Ploiesti, aproximativ 50 de persoane s-au adunat in parcul din centrul orasului, in fata sediului Prefecturii.In municipiul Pitesti, in jur de 20 de protestatari s-au strans in Piata Vasile Milea, acolo unde isi are sediul Prefectura Arges, pentru a-si exprima nemultumirea fata de noile restrictii.La Timisoara, aproximativ 20 de oameni s-au adunat in fata Prefecturii, avand steaguri tricolore si pancarte cu "Timisoara fara carantina".Cateva zeci de persoane protesteaza si in fata Prefecturii Iasi, cei mai multi dintre manifestanti fiind fara masca.Cei prezenti au steaguri tricolore si scandeaza impotriva guvernului, dar si impotriva masoneriei. Oamenii spun ca nu sunt de acord cu restrictiile impuse de autoritati si sustin ca secretarul de stat Raed Arafat este cel care ia toate deciziile de acest gen.Proteste impotriva masurilor de restrictive impuse din cauza pandemiei au loc si la Focsani. Circa 50 de persoane s-au adunat in fata Prefecturii Vrancea.Printre protestatari se afla si deputatul AUR de Vrancea, Georgel Badiu. Desi este si un protest impotriva purtarii mastii de protectie, cei iesiti in Piata Unirii din Focsani au purtat totusi masca.Protestul este unul linistit.Evenimente asemanatoare sunt anuntate si in tara, inclusiv la Timisoara "Astazi, 29 martie, in Municipiul Bucuresti, sunt preconizate mai multe adunari publice, initiate in mediul online, la care exista posibilitatea sa participe un public numeros.Conform cadrului legal in vigoare, Jandarmeria are obligatia de a asigura masurile de ordine publica atunci cand au loc manifestatii la care participa un numar mare de persoane, pentru a asigura protectia participantilor si a celorlalti cetateni si pentru a preveni si combate fapte antisociale de natura sa tulbure ordinea si linistea publica", transmite Jandarmeria Capitalei.Pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, reamintim faptul ca, la nivelul Capitalei, exista anumite restrictii de deplasare.Pentru sanatatea lor si a celor din jur, jandarmii bucuresteni recomanda participantilor:- sa fie responsabili si sa nu se expuna;- sa poarte masca de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura;- sa respecte masurile de igienizare a mainilor;- sa mentina distanta fizica de minimum un metru.In egala masura, recomandam persoanelor care vor participa la aceste adunari publice sa manifeste intelegere fata de masurile luate, sa adopte un comportament civilizat, sa respecte indicatiile jandarmilor, sa evite conflictele de orice natura si sa anunte cea mai apropiata patrula de jandarmi daca observa persoane care au un comportament antisocial.