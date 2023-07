Nou flashmob in fata sediului PSD din Sibiu. Protestatarii s-au imbracat in negru, in semn de respect pentru doliul national

Aproximativ 150 de persoane au participat, joi, la un nou flashmob in fata sediului PSD din Sibiu.

Protestatarii s-au imbracat in negru si au adus lumanari, in semn de respect pentru doliul national.

Protestul mut de la Sibiu, de tipul "sit-in", dureaza deja de luni, fiind organizat fata de "modificarile abuzive ale legilor justitiei".

"E prima zi de doliu national in memoria Majestatii Sale, Regele Mihai, si ne dorim sa respectam asta (chiar daca, profitand de momentul in care atentia romanilor e orientata inspre Familia Regala, coalitia PSD-ALDE nu conteneste in a distruge independenta justitiei si a cionti democratia din Romania) ", au transmis organizatorii.

Manifestantii au stat, ca de obicei, in spatiul delimitat pe care l-au numit "Zona libera de coruptie".

In plus, protestatarii au transmis multumiri tuturor celor care s-au raliat manifestarii demarate inca de luni la Sibiu.

Reprezentantii PSD Sibiu au transmis un comunicat de presa in care vorbesc despre "ambitia fara rost si fara succes a celor cativa protestatari care se incapataneaza sa ramana in fata sediului PSD Sibiu".

"Chiar daca cei care sunt in strada au reusit, in cele din urma, sa primeasca autorizatie de la Primaria Sibiu, in care le este permis sa se instaleze efectiv pe domeniul public cu scaune si mese, laptopuri, proiectoare, asta nu inseamna ca suntem obligati sa toleram actiunile acestor aproximativ 20 de indivizi care scandeaza lozinci defaimatoare, incearca sa intimideze, dar, in final, nu fac altceva decat sa perturbe activitatea oamenilor din zona.

Nu consideram a fi normal nici ca acest grup de protestatari sa foloseasca reteaua electrica si sa se branseze la sistemul de electricitate al unei insitutii din vecinatate, fie si cu acordul acesteia, pentru a se putea folosi de aparatura electronica instalata in strada.

Pe peretii imobilului -proprietate a PSD Sibiu- sunt proiectate mesaje luminoase, iar acest lucru impiedica activitatea colegilor aflati in sediu, dupa lasarea serii", se arata in document.

Protestul de la Sibiu este pasnic, de tip "sit-in" si este organizat de comunitatea Facebook "Va vedem din Sibiu" fata de "modificarile abuzive ale legilor justitiei".

