Cateva sute de persoane au iesit din nou in strada joi seara, in Piata Universitatii din Capitala, dar si in Cluj, pentru a cere demisia premierului Ponta, urmarit penal.

Oamenii au scandat mesaje precum "Mai bine curva, decat tradator, mai bine golan, decat plagiator", "Ponta, du-te dus, dupa Ioan Rus" sau "Ponta, demisia".

In Cluj, s-au adunat aproximativ 1000 de persoane, care au marsaluit din Piata Unirii la Prefectura. In Capitala, in jur de 300 de persoane au iesit la Universitate. Desi pe Facebook se anuntase ca manifestantii vor pleca in mars la Palatul Parlamentului, acestia au ramas timp de doua ore in Piata.

Ziare.com v-a prezentat in format LIVE TEXT desfasurarea evenimentelor:

21:13 - Si protestul din Cluj s-a incheiat dupa ce demonstrantii s-au intors in Piata Unirii.

21:11 - Protestul in Capitala se incheie.

20:50 - Cei aproximativ 1.000 de clujeni au ajuns in fata Prefecturii, potrivit Romani Curata.

20:40 - La Universitate mai sunt in jur de 100 de persoane. Se scandeaza "Vrem dreptate / Nu imunitate!".

20:23 - Desi protestul din Capitala, de la Universitate, este unul pasnic, jandarmii sunt in dispozitiv, inclusiv pe strazile adiacente.

20:16 - La Cluj continua sa se adune oamenii. Protestatarii au plecat pe traseul Piata Unirii - Eroilor - Baba Novac - 21 Decembrie - Piata Unirii.

20:11 - Peste 1.000 de persoane au plecat in mars din Piata Unirii. Ei striga "Jos Ponta!"

20:07 - La Cluj, oamenii au pancarte cu "Sustinem DNA" sau "Mai bine curva, decat tradator, mai bine golan, decat plagiator".

De asemenea, un protestatar a adus cu el si o jucarie care-l infatiseaza pe Mickey Mouse, aceasta fiind "spulberata" de un caine al unei alte persoane.

19:50 - Oamenii au iesit in strada si la Cluj. Peste 500 de oameni s-au adunat si in centrul Clujului ca sa-i ceara demisia premierului Romaniei, Victor Ponta.

Acestia scandeaza "Jos Ponta", "Demisia", "Afara, afara cu PSD din tara", "Victor Ponta pentru noi este Ceausescu doi", dar si "Victor Ponta, nu uita, te asteapta DNA" sau "Ponta da-te dus, du-te dupa Rus", aluzie la demisia ministrului Transporturilor, Ioan Rus, potrivit City News.

19:20 Nici controversata declaratie a fostului ministru de la Transporturi, Ioan Rus, nu a ramas netaxata in Piata Universitatii. Rus si-a dat demisia din functie, joi dupa-amiaza dupa ce le-a numit "curve" pe sotiile romanilor plecati la munca in strainatate si "golani" pe copiii acestora. La Universitate, manifestantii au bannere pe care scrie "curvele sunt la putere".

19:00 - In Bucuresti, manifestantii s-au adunat la ora 19:00, la Universitate, urmand sa plece intr-un mars spre Palatul Parlamentului.

Societatea civila iese in strada: La Bucuresti se cere iar demisia lui Ponta

Protestarii au pancarte pe care scrie ironic "Ponta apare, soarele rasare" sau "Noi muncim, nu gandim".

Proteste in ultima saptamana

Si weekendul a fost marcat de proteste in Bucuresti. Vineri seara, in jur de 500 de persoane au cerut demisia lui Victor Ponta, in fata Guvernului. Duminica la pranz, tot in Piata Victoriei, PMP a cerut demisia lui Victor Ponta. Mitingul a tinut mai putin de o ora si a fost marcat de cateva incidente intre demonstranti si fortele de ordine.

Protest la Guvern: Sute de oameni au cerut demisia premierului - "Ponta, te doresc la beciul domnesc!" (Galerie Foto)

Duminica seara, la Universitate, s-au adunat in jur de 1000 de oameni care au manifestat impotriva despaduririlor abuzive, precum si impotriva lui Ponta. O manifestatie ce s-a desfasurat relativ pasnic s-a incheiat cu mai multe persoane luate pe sus de jandarmi si duse cu duba la sectie. De asemenea, jandarmii au legitimat toti oamenii prezenti in Piata si au amenintat inclusiv jurnalistii cu amenzi.

De asemenea, cativa sustinatori ai M10, partidul Monicai Macovei, au cerut iesit marti seara in Piata Universitatii si au cerut demisia lui Ponta.

PNL anuntase un lant uman in jurul Palatului Parlamentului pentru vineri, in ziua in care se dezbate motiunea de cenzura. Dupa ce PSD a amenintat cu dosare penale Opozitia, daca aceasta intentioneaza sa scoata oamenii in strada in semn de protest fata de refuzul lui Ponta de a pleca din fruntea Guvernului, a organizat o contramanifestatie la Casa Poporului, in acelasi timp cu demonstratia liberalilor. In cele din urma, PNL a amanat protestul.

