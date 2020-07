O campanie pe retelele de socializare a oprit executiile a trei iranieni condamnati la moarte pentru participare la proteste antiguvernamentale

Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi si Saeed Tamjidi, toti cu varste de aproximativ 20 de ani, au fost arestati in timpul protestelor din noiembrie anul trecut, in care sute de manifestanti au fost ucisi. Protestele au fost declansate de decizia guvernului de a creste pretul petrolului.Hashtag-ul #do_not_execute a fost folosit de 7,5 milioane de ori, dupa ce, marti, Curtea Suprema iraniana a confirmat pedepsele cu moartea pentru cei trei tineri.Multe vedete au sustinut campania, relateaza BBC NEWS Cazul celor trei protestatari va fi rejudecat.In ciuda faptului ca a avut de-a face cu cel mai mare focar din Covid-19 din Orientul Mijlociu, care a ucis peste 13.000 de oameni si a provocat o criza economica uriasa, Iranul nu a incetat sa puna in aplicare condamnarile la moarte in aceasta perioada.Chiar. Diaku Rasoulzadeh si Saber Sheikh Abdollah au fost condamnati la moarte in 2015, fiind acuzati ca au plasat o bomba la o parada militara din Mahabad, in 2010. Avocatul lor a declarat pentru BBC ca sunt nevinovati si ca in afara unor marturii obtinute prin tortura, la procesul lor nu au fost prezentate probe.In noiembrie anul trecut, milioane de iranieni au iesit pe strazile oraselor din toata tara pentru a protesta fata de saracie, inflatie si criza economica. Fortele de securitate au intervenit in forta si au ucis sute de persoane.Amnesty International spune ca cei trei tineri condamnati la moarte, in legatura cu protestele, au fost judecati in "procese nedrepte"."Acuzatiile lor cu privire la tortura la care au fost supusi au fost ignorate si 'marturia' lui Amirhossein Moradi a fost obtinuta fara prezenta unui avocat. Se presupune ca fost supus la batai, socuri electrice, a fost atarnat cu capul in jos si a fost acuzat de 'dusmanie impotriva lui Dumnezeu', pentru acte de incendiu si vandalism", spune Amnesty International.La campania lansata pe retelele sociale pentru stoparea executiilor celor trei tineri s-au alaturat numeroase persoane importante din interiorul si din afara Iranului.".Trump a solicitat, de asemenea, oprirea executiilor: "Executarea acestor trei persoane trimite un semnal groaznic lumii si nu ar trebui sa se intample".Una dintre acuzatiile care i s-au adus a fost caMulti activisti iranieni pentru drepturile omului cred ca,, mai ales acum, cand statul nu a oferit aproape niciun sprijin pentru populatia grav afectata de criza Covid-19.