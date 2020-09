O noua prelungire a starii de alerta. Sunt permise protestele cu cel mult 100 de persoane. Orban: "Nu vreau sa mai comenteze cineva ca vrem sa cenzuram dreptul de manifestare al oamenilor"

Executivul a prelungit, printr-o hotarare in sedinta din 16 august, starea de alerta pentru inca o luna.Premierul Ludovic Orban a anuntat, duminica la Calarasi, ca a fost de acord cu ideea posibilitatii de a organiza adunari publice, insa in anumite conditii probabil similare cu cele de la adunarile electorale si anume participarea unui numar de maxim 100 de persoane in aer liber, respectandu-se distantarea fizica si obligatia de a purta masca. "Nu vreau sa mai comenteze cineva ca vrem sa cenzuram dreptul de manifestare al oamenilor", a adaugat seful Executivului.Intrebat ce alte masuri de relaxare vor mai fi, premierul a raspuns: "Mai avem alte cateva propuneri, deocamdata astept si punctul de vedere din partea grupului de suport al CNSU, care cuprinde specialistii, si in functie si de punctul lor de vedere vom anunta orice alt fel de masura".