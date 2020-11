Opozitia din Belarus promite ajutor financiar victimelor represiunii regimului

Opozitia primeste finantare de la donatori, precum si de la Uniunea Europeana. Banii vor fi oferiti persoanelor care au suferit rani din cauza represiunii guvernului, precum si companiilor care au intampinat dificultati financiare dupa luni de criza politica.Lukasenko si-a proclamat victoria la alegerile disputate din august, in timp ce opozitia contesta scrutinul. De la alegeri, au avut loc proteste impotriva regimului, in timp ce unii lideri ai opozitiei, asa cum este si Svetlana Tihanovskaia, au fugit din tara pentru siguranta lor.Opozitia cere de asemenea o noua Constitutie si noi alegeri. Solicitarile vin inaintea unei vizite programate a ministrului rus de externe Serghei Lavrov joi la Minsk, unde se va intalni cu Lukasenko.Tihanovskaia spune ca sprijinul financiar este necesar deoarece multe persoane nu mai pot sa isi duca viata in conditii normale in contextul protestelor.Studentii si profesorii au fost de asemenea blocati, uneori, sa intre in cladirile universitatilor. Pentru a-i ajuta, opozanta a precizat ca vor fi folositi bani pentru a oferi 30 de burse si pentru a sprijini 20 de profesori care si-au pierdut locurile de munca.CITESTE SI: Ponta, acuzat ca a furat jumatate dintre cuvintele de adio pentru Maradona postate de Gary Lineker pe Twitter