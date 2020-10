Pensionarii protesteaza joi in Piata Victoriei fata de nivelul cresterii pensiilor decis de Guvern. Organizatorii au anuntat ca vor veni 100 de persoane

Cea de-a doua organizatie a pensionarilor care organizeaza protestele este Federatia Nationala "Unirea" a Pensionarilor din Romania (FNUPR), potrivit presedintelui FNPR.Motivul nemultumirii pensionarilor care participa la protest este nivelul pana la care Guvernul a decis sa majoreze pensiile din data de 1 septembrie, a precizat Preda Nedelcu."Ca revendicare de Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, vom solicita Guvernului Romaniei, autoritatilor statului, in aceasta zi cand Guvernul si presedintele Romaniei ar trebui sa omagieze seniorii tarii, asa cum a recomandat Organizatia Natiunilor Unite, pentru ceea ce au facut acestia pentru dezvoltarea societatii omenesti, vom cere sa fie respectata hotararea adoptata de Parlamentul Romaniei privind majorarea valorii punctului de pensie la suma stabilita in articolul 86 al Legii 127 din 2019, adica punctul de pensie sa reprezinte 1.775 de lei, si nu atat cat a stabilit Guvernul prin Ordonanta 136 din 15 august", a mentionat presedintele Federatiei Nationale a Pensionarilor din Romania.Liderul FNPR s-a declarat optimist ca la actiunea programata sa inceapa la ora 10 vor participa aproximativ 100 de pensionari."Avand in vedere conditiile de pandemie si tinand seama de hotararea aprobata de forurile competente ca putem sa iesim in strada 100 de oameni, atat am informat Primaria ca vor fi. Dar nu stiu, poate ca vor fi mai multi, poate ca vor fi mai putini, ca pensionarii au manifestat interes pentru acest demers initiat de noi", a afirmat Preda Nedelcu.Presedintele Federatiei Nationale a Pensionarilor din Romania a explicat ca subiectul majorarii pensiilor a ramas singura solicitare a pensionarilor, dupa ce nemultumirile formulate saptamana trecuta de cele doua organizatii de pensionari fata de actiunile Ministerului Muncii si Protectiei Sociale au fost rezolvate de conducerea ministerului."Noi am avut si alte revendicari pe care voiam sa le prezentam, insa nu mai sunt de actualitate, pentru ca dupa conferinta noastra de presa (), de la Ministerul Muncii s-au deblocat toate fondurile pentru care noi am criticat-o pe doamna ministru Violeta Alexandru cand nu ne-a comunicat care sunt banii prevazuti de lege pentru acordarea de ajutoare pensionarilor nevoiasi cu prilejul acestei zile de sarbatoare pentru pensionari.Doamna ministru a dispus deblocarea fondurilor, ne-au si comunicat cat avem, iar noi am comunicat tuturor asociatiilor pensionarilor din tara sumele care au fost repartizate pentru acordarea de ajutoare pensionarilor de 1 octombrie", a mentionat Preda Nedelcu.Recent, plenul Parlamentului a adoptat rectificarea bugetara pe 2020, cu amendamentul PSD referitor la cresterea cu 40% a punctului de pensie. Parlamentarii au decis, la propunerea PSD, cu 242 voturi, 147si 11 abtineri, abrogarea articolului potrivit caruia punctul de pensie se majora cu 14%, in acest fel ramanand in vigoare legea sistemului public de pensii care prevede majorarea acestuia cu 40%.