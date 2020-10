Peste 100 angajati ai DGASPC Neamt au protestat din cauza ca nu si-au primit salariile si stimulentul COVID-19

Protestatarii au denuntat si faptul ca, din 1 noiembrie, sute de copii si persoane cu dizabilitati din centre vor ramane fara hrana si caldura."Din pacate, protestul nostru a fost ignorat de toti factorii politici, nimeni nevenind sa discute cu salariatii. A fost un strigat de disperare in numele a aproape 1.000 de salariati care nu si-au primit salariile de peste doua saptamani si, din nefericire, nici nu exista vreo promisiune de rezolvare a acestei situatii. Sunt sute de oameni din asistenta sociala care au lucrat anul acesta in conditii dramatice, ca pe front, fiind izolati in centre, departe de familii, in conditii sporite de risc. Sute dintre ei au fost infectati cu coronavirus , dar cu toate acestea autoritatile au decis ca acesti oameni sa continue sa munceasca. Iar acum, nu doar ca sunt izolati, dar au fost lasati si fara bani, ceea ce este inuman", a declarat, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, liderul Sindicatului angajatilor din cadrul DGASPC Neamt, Bogdan Tarniceru.Potrivit sursei citate, pe 4 noiembrie va avea loc o actiune de pichetare a Guvernului de catre sindicalisti ai DGASPC din judetele Moldovei.De asemenea, sindicatul intentioneaza sa actioneze in judecata Ministerul Muncii si Ministerul Finantelor Publice pentru neplata salariilor si pentru ca angajatii au ramas neasigurati din punct de vedere medical, ca urmare a neplatii contributiilor.