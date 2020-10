Polonia si Lituania si-au rechemat 35 de diplomati de la Minsk. Belarus acuza Varsovia si Vilnius ca sustin miscarea de protest in urma alegerilor prezidentiale

Ca si alte cateva tari membre ale Uniunii Europene, Polonia si-a rechemat deja ambasadorul din Belarus. Decizia sa de a rechema alti membri ai personalului diplomatic survine in urma unei cereri din partea autoritatilor din Belarus, potrivit Ministerului de Externe polonez."Limitarea personalului diplomatic polonez este un gest neprietenos la care Polonia va raspunde in timp util si in maniera adecvata", a declarat ministrul adjunct de externe Marcin Przydacz pentru agentia de presa PAP, anuntand ca tara sa a rechemat 30 de diplomati.Lituania, care si-a rechemat de asemenea ambasadorul de la Minsk, a anuntat ca recheama cinci diplomati.Populatia din Belarus a iesit in strada vineri, 9 octombrie, in cea de a 63-a zi de proteste