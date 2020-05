Primarul unei comune din Dambovita protesteaza alaturi de locuitori: Nu avem apa, va implor, faceti ceva!

Ziare.

com

"Nu se mai poate asa, va implor, faceti ceva", este mesajul disperat al edilului, potrivit Realitatea de Dambovita. Conform sursei citate, reprezentantii Companiei au anuntat ca apa potabila se livreaza dupa program in localitate, dar si in alte zone din Dambovita din cauza secetei pedologice. Unii oameni se plang ca apa furnizata nu are deloc presiune, nici in timpul orele de program anuntate de companie, astfel ca doua sate nu au deloc apa, de aproape trei saptamani. Ei spun ca este posibil ca si cazurile de coronavirus , aparute in localitate, sa aiba legatura cu asta, deoarece oamenii nici sa se spele pe maini nu au cu ce.", afirma primarul.Realitatea de Dambovita precizeaza ca la Dragodana au fost inregistrate si primele cazuri de infectie cu coronavirus, in ultimele zile (trei persoane), provenind din focarul de la ARCTIC Gaesti (localitate invecinata).Primarul anunta pe pagina de Facebook ca a initiat o petitie pentru a se face auziti de Compania de Apa Targoviste-Dambovita "care refuza sa ne furnizeze apa potabila de mai bine de 2 saptamani!"