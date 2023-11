Profesorii ies din nou in strada - pichet la Guvern si la sediul USL

Membrii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant protesteaza, luni, in fata sediului Guvernului, dar si al USL. Cei care nu vor protesta in strada, o vor face in unitatile de invatamant, prin purtarea unei banderole albe pe brat.

Potrivit Digi 24, protestele dureaza trei zile, pana miercuri.

Sindicalistii din invatamant cer modificarea Legii educatiei nationale, alocarea, din anul 2014, a minimum sase la suta din PIB pentru Educatie, adoptarea unei legi de salarizare, dar si regandirea programelor scolare si a sistemului de evaluare a elevilor.

Si reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" spun ca vor declansa ample actiuni de protest, din 1 noiembrie, nemultumiti de posibilitatea neindexarii salariilor in 2014. Protestul ar putea culmina cu blocarea anului scolar, spun sindicalistii.