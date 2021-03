VIDEO FOTO Profilul militantului anti-restrictii. Ce spun autoritatile, ce arata retelele de socializare si ce ramane in urma

Au aruncat cu fumigene si petarde si au dat foc mastilor de protectie

Kaus Iohannis: "Condamn cu fermitate orice incercare de a captura politic protestele"

Cine le tine partea protestatarilor anti-restrictii

Marcel Ciolacu (PSD): Oamenii au iesit in strada din disperare

Senatoarea Diana Sosoaca se dezice de protestatarii violenti si spune ca simpatizantii ei au manifestat pasnic

Ce ramane in urma protestelor: Sticle si cutii goale de bautura

Autoritatile au anuntat, in prima parte a zilei de marti, 30 martie, ca 188 de persoane au fost duse la audieri la Politie si au fost date amenzi de peste 200.000 de lei , fiind deschise dosare penale pentru ultraj si distrugere.Audierile sunt in curs, iar anchetatorii vizioneaza filmele inregistrate la proteste pentru identificarea celor care au comis infractiuni Autoritatile se feresc sa spuna cine sunt cei care au transformat protestul pasnic intr-unul violent, insa spun ca printre cei amendati au fost si opt organizatori ai protestelor. Iar despre profilul participantilor la manifestatie ne putem face o imagine dupa tipurile infractiunilor comise.Seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet a declarat ca in prezent se fac cercetari sub coordonarea unitatilor de parchet competente, sub aspectul infractiunilor de "ultraj, tulburarea ordinii si linistii publice, distrugere, distrugere prin incendiere, furt calificat, nerespectarea regimului armelor si munitiilor dar si portul ilegal de obiecte periculoase si aici vorbim de cutite".Comisarul-sef Berechet a spus ca manifestantii au distrus vitrine, tonomate de alimente, mobilier stradal, statii de autobuz, dar si geamuri ale mijloacelor de transport Cele 188 de persoane duse de jandarmi la sectiile de politie au fost fotografiate si amprentate, cele mai multe fiind si amendate.In imaginile transmise luni seara, de mai multe canale media, se observa cum unii dintre protestatarii din fata Guvernulului au aruncat cu fumigene si au dat foc mastillor de protectie.Un grup de protestatari a scandat "Romania", a aplaudat si suflat in vuvuzele la fel ca la meciurile de fotbal.Protestatarii din Piata Victoriei au aruncat cu petarde spre jandarmi.Conform autoritatilor, 12 jandarmi au fost raniti in timpul manifestatiilor de la Bucuresti.La Pitesti protestatarii anti-restrictii au strigat: "Afara, afara, cu ungurii din tara"!Presedintele Klasu Iohannis a reactionat in urma protestelor."Intolerabile si complet de neacceptat sunt manifestarile violente, extremismul, xenofobia, toate acestea ascunse grosolan in spatele unor revolte indreptate impotriva unor masuri menite sa protejeze viata si sanatatea tuturor.Inclusiv ale celor care protesteaza si neaga efectele dramatice ale unei pandemii care a imbolnavit peste o suta de milioane de oameni si a rapus milioane de suflete la nivel global.Condamn cu fermitatePoliticienii, indiferent de partidul din care provin, au o responsabilitate uriasa in aceste momente dificile pentru tara noastra", a transmis presedintele intr-un comunicat de presa.Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR):"Protestele societatii civile independente continua si astazi si vor continua atata vreme cat actuala coalitie de guvernare nu va pleca urechea la glasul unei Romanii zdrobite sub povara actualelor masuri dictatoriale.Falimentati, ramasi fara slujbe, incarcati cu dobanzile care se aduna luna de luna, mintiti pe "canale oficiale", sechestrati in case, lipsiti de cele mai banale placeri ale vietii, romanii se ridica", se arata intr-o postare a formatiunii politice.De asemena, George Simion (AUR) a postat pe pagina sa de Facebook mai multe comentarii si imagini."Romanii deranjeaza sistemul iesind in strada. Bravo lor! Protestele continua", a transmis Simion.Marcel Ciolacu a afirmat ca oamenii au iesit in strada din disperare, din saracie si pentru ca s-au saturat de aceasta guvernare si de aberatiile ei. Liderul PSD a adaugat ca solutia nu este aruncarea vinei pe altii, ci regandirea restrictiilor aberante introduse de Executiv."Politicienii ma acuza ca am spus ca voi merge la Biserica de Paste, desigur respectand toate normele sanitare. Neomarxistilor fara Dumnezeu, chiar si Cancelarul Merkel a recunoscut ca a gresit cand s-a grabit sa le ingradeasca nemtilor acest drept. Treaba voastra e sa guvernati tara, nu sa rescrieti Biblia!", a scris Marcel Ciolacu marti pe Facebook.Sindicalistul-sef de la Metrou, Ion Radoi , a fost surprins in mijlocul celor aproximativ 2.500 de protestatari din Piata Victoriei. Si senatoarea Diana Sosoaca a participat la manifestatie.Intr-un live pe Facebook, senatoarea ex-AUR Diana Sosoaca le transmite urmaritorilor ei sa le indice jandarmilor persoanele violente si recalcitrante."Noi nu le putem cere politicienilor sa respecte legea decat daca o respectam noi insine.Nici acum nu se stie cine a aruncat cu petarde, cine a aruncat cu sticle.La Piata Unirii erau niste tineri foarte nervosi dar foarte priceputi in a prinde acele bucati de caldaram si de a arunca cu ele. Asa ceva nu trebuie sa existe. Nu fac parte din grupul nostru. Ne disociem de orice urma de violenta si de orice urma de instigare.Vedeti ca jandarmii intotdeauna se vor pune in linie pana in locul in care manifestantii au voie sa mearga.Mai ales daca discutam de cladirea Guvernului, aceea este o cladire incadrata la rang zero de protectie. Adica daca rupi randurile si incerci sa ataci cladirea Guvernului, jandarmi au obligatia inclusiv sa riposteze cu armele si este normal", a explicat Diana Sosoaca intr-un live pe Facebook.In urma protestatarilor a ramas un mare de gunoi: peturi, sticle, cutii de bautura si suc, pachete goale de tigari si masti de protectie dar si bucati de caldaram si bolovani.La nivel national, jandarmii au aplicat organizatorilor si participantilor 650 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 400.000 de lei, in principal, pentru nedeclararea manifestatiilor, desfasurarea acestora in intervalul de timp in care normele legale prevad restrictionarea circulatiei si permit deplasarea in afara locuintei pentru motive strict reglementate, precum si pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara.In 38 dintre cele 70 de localitati in care au avut loc manifestatii publice, s-a depasit numarul maxim de participanti prevazut de lege, respectiv 100 de persoane.