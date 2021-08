Protest la trei ani după ce Jandarmeria a gazat manifestanții din Piața Victoriei: ”Vrem vinovații pentru 10 August 2018”

Evenimentul se va desfășura sub sloganul "Vrem vinovații pentru 10 August 2018".Cele 11 organizații și asociații care organizează protestul din 10 august 2021 sunt: Corupția ucide, Declic, Aradul Civic, Geeks for Democracy, Rezistența Civică Galați, Voluntari în Europa, Ștafeta Steagului Uniunii Europene, Evoluție în Instituție, Inițiativa România, Insistăm, Rezistența.Iată apelul organizatorilor postat pe Facebook "Au trecut trei ani de când manifestaţia paşnică din 10 august 2018 - Piaţa Victoriei a fost spulberată cu violenţă de către autorităţile statului, cu ajutorul Jandarmeriei Române, încălcând drepturile cetăţenilor care îşi manifestau în stradă nemulţumirea cu privire la modificările legislative din domeniul Justiţiei.Diasporenii veniţi să protesteze în ţară au fost trataţi de către statul român cu gaze , bastoane, calomnii şi manipulările de la televizor.Sebastian Cucoş, Cătălin Şindile, Laurenţiu Cazan, şefii Jandarmeriei care au executat represaliile, cât şi colonelul Paraschiv - “dirijorul”- nu au fost pedepsiţi pentru violenţele pe care le-au săvârşit în stradă.Lui Carmen Dan , ministrul de Interne de pe atunci, nu i-a fost atribuită nicio pedeapsă pentru folosirea Jandarmeriei ca armă în războiul pe care îl purta puterea cu protestatarii.Legătura cu Liviu Dragnea nici măcar nu a fost stabilită de către anchetatori.Procurorul Doru Stoica, cel care a clasat dosarul, a restituit telefoanele părţilor implicate fără să facă o percheziţie informatică. Efectul acţiunii sale poate duce la neclaritatea probelor rămase şi la soluţionarea cazului superficial, fără ca vinovaţii să fie pedepsiţi în conformitate cu actele lor.Giorgiana Hosu, fosta şefă DIICOT , cea care a instrumentat cu rea voinţă dosarul #10august, astfel încât acesta a fost clasat, s-a pensionat recent, la vârsta de 49 de ani.Astăzi, dosarul #10august este redeschis, iar tergiversarea lui a dus la anularea şi distrugerea unor probe care nu mai pot fi recuperate.Acesta se va întoarce la procurorii militari unde istoria ne-a învăţat că ajung să zacă dosare istorice chiar şi decenii întregi (Ex: Mineriade, Revoluţie).Ieşim în stradă să cerem pedepsirea vinovaţilor pentru represaliile din 10 august 2018, printr-o anchetă corectă, reală, în spiritul şi litera legii şi care să aibă o durată rezonabilă de timp!VREM DREPTATE PENTRU 10 AUGUST!HAI ŞI TU!", scriu, pe Facebook , organizatorii evenimentului.