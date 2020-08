Protest al elevilor in fata Guvernului: Vor ca autoritatile sa prezinte un plan concret privind anul scolar 2020-2021

"Avand in vedere situatia actuala a educatiei din Romania si dezbaterea ampla din spatiul public privind redeschiderea scolilor, asociatiile reprezentative ale elevilor solicita autoritatilor sa prezinte un plan concret privind anul scolar 2020-2021. Asigurarea accesului la educatie, indiferent de situatia socio-economica si a igienei din unitatile din invatamant sunt masuri pe care Guvernul Romaniei trebuie sa le ia de urgenta", spun elevii din cele 4 asociatii.Asociatia Elevilor din Constanta a anuntat ca in aceasta dimineata depun la posta "un colet care va ajunge la Palatul Victoria . Mentionam ca in acest timp colegii din cadrul Asociatiei Elevilor din Maramures si Asociatiei Valcene a Elevilor vor depune un colet avand acelasi continut, iar Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov se va afla in fata Guvernului pentru a depune pachetul".Sabina Spatariu, presedintele Asociatiei Elevilor Constanta, a declarat ca elevii nu au fost consultati suficient."Suntem in momentul martie, cand tot ce primeam erau scenarii, fara o decizie concreta. Suntem in august, ar trebui sa avem un plan concret. Optam pentru solutie descentralizata, unde sunt cazuri putine sa se mearga fizic la scoala, unde sunt multe sa se opteze pentru scoala online in totalitate.Fizic 100% nu ne putem intoarce, nu avem spatiu suficient, nici igiena corespunzatoare.Scenariul in care sa vina la scoala copiii din clasele I - IV si cei din anii terminali este bun in conditiile in care se respecta masurile de distantare fizica si conditiile de igiena sunt respectate", a declarat Sabina Spatariu."Intr-o luna incepe anul scolar si noi nu stim nimic despre cum se va desfasura, iar asta induce o panica in randul elevilor si parintilor, pentru ca toti vrem sa stim daca elevii vor merge la scoala, daca trebuie sa ne pregatim cu resurse educationale.Este important sa stim ca in acest moment nu li se pot asigura tuturor elevilor conditiile pentru desfasurarea orelor in format fizic", a declarat Alex Radulescu, presedintele Asociatiei Elevilor Bucuresti si Ilfov.