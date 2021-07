Protest al angajatilor ARSVOM dupa ce Catalin Drula a anuntat ca desfiinteaza institutia

Potrivit liderului de sindicat din cadrul ARSVOM, Robert Robescu, unitatea, ce are aproximativ 200 de angajati, trebuie sa functioneze ca entitate civila , neputand fi in subordinea IGSU, astfel incat "sa se poata interveni si in apele teritoriale ale statelor vecine".Sindicalistul a mai spus ca solicita o intalnire cu prim-ministrul Florin Citu , pentru a discuta despre implicatiile deciziei anuntate de ministrul Transporturilor.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat duminica, la Timisoara, ca Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare va fi desfiintata, atributiile acesteia urmand sa fie preluate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, mentionand ca si-a exprimat acordul in acest sens si premierul Florin Citu.Drula a salutat recenta actiune a procurorilor in cazul ARSVOM si a subliniat ca la respectiva institutie s-a derulat un control pornit la cererea sa."In martie s-a scufundat un vas ucrainean, iar vasul ARSVOM nu a prea putut iesi din port pentru ca era vreme rea, iar barca pe care ei au dat milioane de euro nu poate functiona pe vreme rea. Am trimis un corp de control acolo, control incheiat, care a ridicat o serie larga de probleme pe zona de achizitii. Anunt ca aceasta agentie va fi desfiintata , am discutat si cu premierul Romaniei si si-a dat acordul, iar atributiile sale vor fi preluate de IGSU, pentru ca, de fapt, nici nu-si prea avea rostul, iar prin felul in care au actionat - si vedem si aceste acuzatii , este un dosar in curs care va trebui finalizat - arata ca sunt suspiciuni mari de integritate, de competenta grave si vom desfiinta aceasta agentie", a explicat Catalin Drula, intr-o conferinta de presa.Directorul ARSVOM, Daniel Manole, a fost revocat din functie, zilele trecute, dupa ce a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita.