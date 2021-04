Un nou protest fata de restrictii. Simpatizanti AUR s-au adunat la Piata Universitatii din Capitala

"Oameni de AUR prezenti astazi la protestele impotriva restrictiilor impuse de un guvern criminal si pentru autostrazile A7 si A8", a scris pe Facebook George Simion, postand o imagine din Piata Universitatii si una de la manifestatia pentru autostrazi in zona Moldovei. Protestatarii de la Piata Universitatii au drapele tricolore si afiseaza un banner pe care scrie "Libertate".In Piata Victoriei sunt mai putini manifestanti cu drapele, insa lor li se alatura oameni veniti din tara cu autocarele si care apoi eu venit in mars in Piata Victoriei.Cei sositi cu autocarele, care afirma ca sunt din Iasi si Bacau, au drapele, cruci si icoane. Unii dintre ei declara ca isi vor inapoi "dreptul de a respira liber" si revenirea la viata normala. Dintrei ei, unii merg si catre Piata Universitatii.