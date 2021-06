Protest al ceferistilor in fata Ministerului Transporturilor. Printre nemultumiri: subfinantarea infrastructurii feroviare

Printre nemultumiri se numara faptul ca nu a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al SNTCF " CFR Calatori" SA pe anul 2021, a anuntat organizatia."Protestam pana Romania va respecta strategia europeana si in domeniul feroviar. Protestam pentru ca la jumatatea anului 2021, ce este declarat de Uniunea Europeana ca fiind anul Cailor Ferate Europene, in Romania nu exista aprobat prin Hotarare de Guvern Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SNTCF "CFR Calatori" SA pe anul 2021. Protestam pentru ca SNTCF "CFR Calatori" SA nu face solicitare la CENAFER pentru a incepe scoli/cursuri de mecanici locomotiva pentru asigurarea schimbului de generatii. Protestam contra subfinantarii infrastructurii feroviare care micsoreaza viteza trenurilor de calatori . Protestam contra subcompensarii operatorilor de transport feroviar de calatori din Romania deoarece aceasta mentine in circulatie trenurile vechi, cu sauna vara si cu racoare iarna", se spune in comunicat.Organizatia mentioneaza ca protesteaza pentru ca Guvernul Romaniei, Ministerul Transporturilor si Autoritatea de Reforma Feroviara fac "inevitabila distrugerea operatorilor de transport feroviar de calatori romani in conditiile in care reforma feroviara pentru acestia inseamna in realitate cresterea nemultumirii pasagerilor din trenurile de calatori"."Protestam ca toti acesti factori decidenti din Romania sa afle ca vagoanele si locomotivele, automotoarele si ramele de pe Calea Ferata Romana sunt in proportie de 90% vechi si din aceasta cauza nu ofera conditii de calatorie si confort corespunzatoare si nici conditii de munca decente si pentru ca acestia sa inteleaga ca trebuie sa cumpere urgent - pe fonduri europene existente pentru asa ceva - treburi noi de calatori", se arata in document.Sindicalistii mentioneaza ca protesteaza pentru faptul ca din cauza nepasarii si a dezinteresului guvernantilor fata de transportul feroviar romanii au ramas cu trenurile vechi si fara bani pentru intretinerea si repararea lor. Organizatia precizeaza ca Romania putea avea pe calea ferata in 2021 o treime din trenurile de calatori noi si in anul 2027 numai trenuri noi pe fonduri europene.Reprezentantii Federatiei sustin ca se refera la faptul ca cele 420 de trenuri noi de tip push - pull ce ar fi totalizat 1.860 vagoane noi, respectiv 420 de trenuri noi de calatori cu 4 sau 5 vagoane fiecare ar fi asigurat necesarul trenurilor de calatori din Romania, atat pentru operatorul de transport feroviar de stat - SNTCF CFR Calatori SA, cat si pentru ceilalti operatori de transport feroviar de calatori privati."Protestam pentru ca vrem ca guvernantii sa retina ca nu vrem sa fim doar niste cetateni europeni de mana a doua si pentru ca vrem ca guvernantii sa inteleaga ca si romanii au dreptul sa calatoreasca in trenuri noi ca toti cetatenii din celelalte tari ale Uniunii Europene si pentru ca Guvernul Romaniei sa foloseasca fondurile europene existente si Planul National de Redresare si Rezilienta si sa faca posibil sa avem si in Romania infrastructura feroviara care sa permita circulatia trenurilor de calatori cu viteze intre 160 de Km/h si 500 Km/h si trenuri noi de calatori care sa circule cu viteze intre 160 de Km/h si 500 Km/h si care sa asigure confortul necesar si temperaturi corespunzatoare unei calatorii cu trenul", se mai spune in comunicat.