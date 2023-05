Protest cu calul, la o benzinarie din judetul Constanta

Soferii din Navodari care protesteaza fata de cresterea pretului carburantilor au gasit o modalitate inedita de a-si manifesta nemultumirea - au tractat, miercuri, o masina pana la cea mai apropiata benzinarie, cu ajutorul unui cal.

Masina cu tractiune cabalina a fost alimentata doar cu cateva picaturi, iar plata s-a facut tot in monede, asa cum au facut si alti protestatari, potrivit Realitatea TV.

Protestul din Navodari este unul mai extins, la care au participat 40-50 de masini, ai caror soferi erau decisi sa blocheze activitatea benzinariilor.

Convoiul de masini era urmat si de o multime de oameni, pe care insa Politia i-a imprastiat rapid.

In ultimele saptamani, au fost organizate o serie de proteste in intreaga tara, oamenii cerand reducerea pretului carburantilor. Saptamana trecuta, soferii din mai multe orase ale tarii au anuntat ca trei zile nu vor alimenta de la benzinarii, in semn de protest fata de preturile mari.

Noua manifestare vine dupa doua saptamani in care soferii au folosit alte forme de protest, alimentand putin si incet la pompe si platind cu maruntis la casa. Acum, pe Internet au inceput sa apara mesaje care indeamna soferii sa boicoteze statiile de alimentare, pentru a protesta fata de preturile mari ale benzinei.

O alta forma de protest e plata cu monede, pentru ca activitatea benzinariilor sa fie blocata.