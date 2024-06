Protest in fata sediului PD-L Galati

Cateva sute de sindicalisti nemultumiti de noul Cod al Muncii s-au adunat, vineri, la ora 11:00, in fata Prefecturii din Galati strigand lozinci impotriva Guvernului Boc si a presedintelui Traian Basescu.

De asemenea, protestele includ si un mars de la prefectura la sediul PD-L si retur, relateaza Adevarul.

La actiune participa cateva sute de persoane, iar in zona au fost mobilizati peste 100 de jandarmi.

Protestatarii le-au acordat, in mod simbolic, parlamentarilor PD-L si UNPR din Galati diplome de "oaie", in timp ce liderul grupului PD-L din Camera Deputatilor, democrat-liberalul galatean Mircea Toader, a primit diploma de "oaia cea mai oaie".

Presedintele filialei galatene a confederatiei sindicale Cartel Alfa, Romica Garneata, a explicat ca diplomele simbolizeaza spiritul de turma care domneste in randul parlamentarilor Puterii, care nu mai voteaza legile, ci lasa Guvernul sa-si asume raspunderea.

Pe de alta parte, in timpul mitingului sindical, in sala mare a Prefecturii Galatii are loc o intalnire a oamenilor de afaceri galateni cu parlamentarii locali si cu prefectul, scopul intalnirii fiind identificarea unor solutii legislative pentru a salva firmele private de la colaps din cauza crizei economice.

