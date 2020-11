Protest la Constanta fata de interzicerea pelerinajelor religioase. Participanti amendati pentru nerespectarea masurilor privind carantinarea

"Astazi, in jurul orei 14,30, politisti din cadrul Sectiei 3 si jandarmi din cadrul IJJ Constanta, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, au constatat faptul ca, pe strada Traian din municipiul Constanta, in fata Judecatoriei Constanta, are loc o manifestatie publica spontana. Fortele de ordine au identificat persoanele prezente, care nu respectau masurile instituite prin carantinarea municipiului Constanta, in sensul ca nu si-au putut justifica prezenta in zona si nu aveau un motiv intemeiat, prevazut de lege, de a parasi domiciliul", reiese dintr-un comunicat de presa transmis de Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Constanta.Conform sursei citate, politistii si jandarmii au aplicat 24 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 17.300 de lei, pentru nerespectarea restrictiilor de circulatie impuse de actualul context epidemiologic, precum si pentru nerespectarea normelor de convietuire sociala.De asemenea, politistii Sectiei 3 au sanctionat contraventional o femeie si un barbat, care nu purtau masca de protectie, cuantumul total al amenzilor fiind de 4.000 de lei.Marti dupa-amiaza, arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, s-a prezentat la Tribunalul Constanta, avand termen de judecata in procesul intentat de Arhiepiscopia Tomisului, prin care se solicita suspendarea hotararii CJSU ce interzice participarea la procesiunile si pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se desfasoara aceste activitati.