Protest la Oradea, in plina pandemie: "Jos botnita la copii!". Intre protestari s-a aflat si profesorul care si-a pus elevii sa poarte masti de animale

Manifestarea a inceput la ora 15, fiind supravegheata de jandarmi . Participantii nu au scandat lozinci si, spre deosebire de precedentul protest, de acum cateva saptamani, nu au vorbit la microfon. Au adus, insa, cu ei steaguri, o boxa din care rasunau cantece patriotice precum "Treceti batalioane romane Carpatii", "Tu, Ardeal" sau "Basarabie frumoasa" si un banner pe care scria mare "Jos botnita pentru copii! Copiii au dreptul sa respire".Intre protestatari s-au aflat si cei doi profesori despre care seful Inspectoratului Scolar Judetean Bihor, Virgil Blage, a spus ca le face plangere penala pentru ca ar face propaganda anti-masti.Nelu Pop a fost amendat si s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a filmat in clasa, in timp ce si el, si elevii sai de a XI-a purtau masti de clovn si de animale, ca o forma de protest fata de faptul ca in scoala stau ca "animalutele in tarc".