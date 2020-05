Protest la Termocentrala Mintia: Angajatii nu si-au primit salariile

Ziare.

"Nu am primit tichetele de masa, banii pentru transport si ajutoarele de incalzire. Trebuia sa primim salariile pe luna aprilie in data de 15 mai si ni s-a spus ca vor fi platite pe 18 mai. Acum au fost informati ca salariile pe aprilie vor fi achitate in cursul zilei de marti, pentru ca nu sunt bani", a declarat presedintele Sindicatului "Solidaritatea Hunedoara", Cristian Istoc.In ceea ce priveste tichetele de masa, banii pentru transportul la locul de munca si ajutorul de incalzire, valoarea totala a acestora se ridica la 1.500 de lei de salariat, suma calculata pentru lunile martie si aprilie.Liderul sindical a mai precizat ca directorul Termocentralei Mintia, Ioan Cont, s-a intalnit cu protestatarii si le-a promis ca, in cursul zilei de marti, vor primi salariile pe aprilie, insa fara tichetele de masa, sumele pentru transport si ajutoarele de incalzire, situatie cu care angajatii nu au fost de acord.Ulterior, salariatii nemultumiti au fost indrumati sa protesteze la locurile lor de munca, pentru a pastra distantarea sociala, a aratat liderul sindical. Protestul va continua in atelierele de reparatii si la sectoarele de exploatare.Termocentrala Mintia face parte din Complexul Energetic Hunedoara, companie in insolventa. In cadrul termocentralei lucreaza circa 700 de angajati.