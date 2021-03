Cum ar putea fi evacuati in forta grevistii de la metrou: "Pun in pericol sanatatea oamenilor. Au aglomerat mijloacele de suprafata"

Cum pot fi evacati in forta grevistii de la Metrou

De asemenea, prefectul Alin Stoica a precizat, pentru Ziare.com, ca " greva este ilegala. Protestatarii pun in pericol sanatatea oamenilor pentru ca au aglomerat mijloacele de suprafata.In plus nu respecta regulile de distantare, limita maxima a unui protest (100 persoane) si se verifica si aspecte care pot imbraca aspecte penale".Desi greva este ilegala, iar sindicalistii pun in pericol siguranta oamenilor pentru ca aglomereaza in acest fel transportul de suprafata, pana acum nu s-au dat amenzi si nici nu s-a intervenit in forta.In plus, metroul bucurestean este obiectiv de interes strategic national.Conform legii, in astfel de cazuri, prefectul ar putea cere o astfel de interventie in forta, la solicitarea comandantului jandarmeriei implicat in supravegherea demonstratiei sindicale.Iata ce prevede Legea 60 din 23 septembrie 1991 (republicata) privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice:In"Articolul 17In cazul in care adunarile publice isi pierd caracterul pasnic si civilizat, politia si trupele de jandarmi vor interveni pentru impiedicarea sau neutralizarea manifestarilor ce tulbura grav ordinea si linistea publica, pun in pericol viata, integritatea corporala a cetatenilor, a trupelor de ordine sau ameninta cu devastari ori distrugeri de cladiri si alte bunuri de interes public sau privat.Articolul 18In cazurile prevazute de art. 17, organele de ordine vor interveni folosind, in conditiile legii si in raport cu situatiile create, mijloacele tehnice din dotare.Articolul 19(1) Interventia in forta va fi aprobata de prefect sau de inlocuitorul acestuia la solicitarea comandantului fortelor de jandarmi care asigura masurile de ordine publica la locul adunarii publice.(2) Aprobarea interventiei in forta nu este necesara in cazul in care asupra fortelor de ordine se exercita violente care pun in pericol iminent viata, integritatea corporala sau sanatatea acestora ori a altor persoane sau cand exista indicii temeinice ca participantii pregatesc sau au comis o fapta ilegala". Lucian Bode a precizat, de asemenea, ca nu se doreste interventia in forta a jandarmeriei, dar ca nici nu poate accepta "ca cineva sa isi bata joc de cateva sute de mii de romani"."Avem in acest moment dislocate forte de ordine, dar pentru mine foarte importanta, pe de o parte, este asigurarea ordinii publice, restabilirea ordinii publice, dar in acelasi timp este foarte important cum rezolvam aceasta problema. Din punctul meu de vedere, nu exista alta cale de rezolvare decat dialogul", a spus ministrul de Interne.Bode a evitat sa se pronunte in privinta unei eventuale interventii in forta pentru indepartarea manifestantilor: "Legea este foarte clara: astfel de actiuni nu pot avea loc, nici daca au caracter spontan, in starea de alerta. Sunt reguli de protectie sanitara care in acest moment sunt incalcate si, in consecinta, avem obligatia sa ii determinam pe cei aproximativ 450 - 500 de angajati ai Metrorex, care sunt in acest moment in aceasta actiune de protest, sa respecte legea", a adaugat Bode.Prefectul Alin Stoica a facut precizari suplimentare despre rolul jandarmilor in contextul protestului de la metrou "Jandarmeria asigura perimetrul pentru siguranta oamenilor de acolo si are negociatori in zona. Am vrut sa am o discutie cu reprezentantii protestatarilor. Acestia refuza discutia. La 13.30 am convocat o discutie pe dialog social, atat cu sindicatele Metrorex si CNSLR Fratia, l-am invitat si pe directorul Metrorex sa vina la 13.30 si am transmis ca sunt invitati si am transmis prin negociatorii Jandarmeriei pentru cei care sunt la metrou Unirii si protesteaza sa vina si ei. Nu am primit raspuns din partea lor, din partea protestatarilor. Am primit un refuz. Au spus ca vor sa vorbeasca cu directorul de la Metrorex. Incepand cu 7.20 am incercat sa iau legatura cu CNSLR Fratia si cu sindicatul Metrorex. Nu raspunde nimeni.Eu cred ca in momentul in care vom sta la masa, acesta e punctul de inflexiune, trebuie sa ajungem sa stam de vorba. Dupa ce vom sta de vorba sigur se vor detensiona lucrurile", a mai afirmat vineri prefectul Bucurestiului, Alin Stoica. Circulatia trenurilor de metrou a fost blocata vineri dimineata , 26 martie, de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand in tunel, pe calea de rulare, si impiedicand pornirea la timp, conform programului normal, a trenurilor de pasageri.