Protest pe doua roti la Roma

Mii de ciclisti au pedalat, sambata, prin Roma incercand astfel sa atraga atentia autoritatilor asupra riscurilor pe care le intampina in trafic si sa ceara mai multa protectie pentru cei care obisnuiesc sa mearga pe doua roti prin oras.

Ei au trecut prin Piata St. Peter si pe la Colosseum pentru a promova acest mijloc de transport care nu polueaza, relateaza Huffington Post.

La un semn al organizatorilor, protestatarii au coborat de pe biciclete si s-au asezat pe asfalt, in memoria ciclistilor si pietonilor care au fost ucisi in accidente rutiere in Italia.