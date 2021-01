UPDATE VIDEO Protest pe schiuri fata de taierea padurilor, in Poiana Brasov. "Taiati pensiile speciale, nu padurile"

Membrii Declic anunta ca vor cobori pe partie, pe schiuri, cu un banner cu mesajul "Taiati pensiile speciale, nu padurile!" pentru a atrage atentia noului Parlament si noului Guvern asupra a doua probleme majore nerezolvate: taierea pensiilor speciale uriase si salvarea padurilor de la taieri ilegale masive."Comunitatea Declic le cere politicienilor sa nu mai fie alunecosi si sa treaca la treaba: taiati pensiile speciale si salvati padurile! Acum, la inceput de mandat , e momentul sa va asumati aceste doua prioritati si sa prezentati un calendar clar. Altfel, ne vom trezi ca iar vor fi abandonate, asa cum s-a tot intamplat in ultimii ani", a declarat Catalina Hoparteanu din partea Declic, citata intr-un comunicat de presa.In plus, in cadrul protestului programat de la ora 10.00, in Poiana Brasov, un alt banner de mari dimensiuni, cu o suprafata de 30 de metri patrati, va fi intins pe zapada , intr-un punct de maxima vizibilitate, cu mesajul: "Taiati pensiile speciale, nu padurile!"Reprezentantii Declic vor imparti participantilor la protest si schiorilor de pe partia Drumul Rosu veste, masti si stickere cu mesajul actiunii.Citeste si: