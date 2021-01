VIDEO Protest in Piata Universitatii pentru redeschiderea scolilor. Cativa parinti cer reluarea cursurilor fara masti sau alte masuri de protectie

"Redeschideti scoala normala si anulati urgent legea vaccinarii obligatorii si conditionarea desfasurarii actului educational de vaccinarea profesorilor impotriva Covidului!", a scris Dumitru Balan pe Facebook , unul dintre organizatorii protestului."Nu mai vrem ca elevii romani sa poarte mastile neconforme pe fata, sa stea la distanta fizica de un metru fata de colegii si profesorii lor, sa fie termoscanati la intrarea in scoli sau sa inhaleze vaporii substantelor toxice care se stropesc in incinta claselor, toate aceste masuri facand mai mult rau decat bine", se arata in descrierea evenimentului pe Facebook.Manifestantii, unii dintre ei fara masti de protectie, scandeaza impotriva guvernantilor si solicita ca elevii sa revina in banci.CITESTE SI: Sefa CNAIR: "Nu cred ca vom putea vedea in executie, mai devreme de trei ani, Autostrada Ploiesti-Brasov"