Protest cu picioroange si bacterii imprimate pe haine, in fata Ministerului Sanatatii: "Cat o mai lungiti cu nosocomialele?"

Actiunea de protest "Cat o mai lungiti cu nosocomialele?" va avea loc de la ora 11.00, in fata Ministerului Sanatatii."Membrii Declic, alaturi de doi acrobati pe picioroange, cu bacterii imprimate pe haine, vor defila prin fata birourilor de la Ministerul Sanatatii, simbolizand invazia infectiilor din spitale ", au transmis organizatorii.Protestul are loc la sase luni de la depunerea la Ministerul Sanatatii a petitiei "Raportati infectiile intraspitalicesti'". Documentul, semnat de peste 20.000 de oameni, va fi depus din nou, la minister, la finalul actiunii de protest.Comunitatea Declic ii cere ministrului Ioana Mihaila sa ia masuri concrete pentru raportarea infectiilor intraspitalicesti.Comunitatea Declic are peste 880.000 de membri activi care militeaza pentru o societate mai dreapta.