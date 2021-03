VIDEO Protest impotriva noilor restrictii in Bucuresti, noaptea trecuta, fara respectarea masurilor anti COVID-19

Oamenii au pornit in mars spre Piata Victoriei, astfel ca politistii au fost nevoiti sa devieze traficul din zona. Abia in jurul orei patru dimineata oamenii au inceput sa plece spre casa, potrivit Mediafax.ro Cetatenii au protestat impotriva noilor restrictii si in Timisoara Arad , Constanta si Pitesti. La manifestatia de la Constanta au participat sute de persoane, fiind initiata pe o pagina de Facebook , unde s-au organizat."Nu vrem sa furam, vrem sa cantam", "Jos masca", "Romania, Romania", "Mastile jos", "Libertate, libertate", "Hotii, hotii", "Deschideti HORECA", "Jos Chitac", "Libertate, te iubim, ori invingem, ori murim", "Vrem dreptate", "Jos Guvernul", "Jos criminalii", "Sosoaca sa vina ca sa ne sustina", "Constanta trezeste-te", "Sa plece Arafat", au scandat constantenii nemultumiti.