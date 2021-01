SANITAS anunta protest in Piata Victoriei si pichetarea prefecturilor in 14 ianuarie. Ce revendicari are federatia

In perioada 7-9 ianuarie 2021, toate sindicatele membre vor inmana, in teritoriu, memoriile de sustinere a revendicarilor Federatiei "Solidaritatea Sanitara" parlamentarilor, iar in 14 ianuarie vor fi organizate proteste miting /pichetare) la nivel local, in fiecare judet, in fata prefecturilor si un protest in Piata Victoriei.Biroul Executiv a decis totodata convocarea de urgenta a Consiliului de Coordonare, pentru data de 6 ianuarie 2021, aceasta urmand sa stabileasca actiunile pe termen lung, luand in considerare toate formele de protest posibile.Revendicarile sindicalistilor vizeaza adoptarea tuturor masurilor necesare pentru(echipamente, circuite, resurse materiale si umane etc), astfel incat sa determine o reducere semnificativa a numarului de salariati nou infectati SARS-CoV-2 si, mai ales, decedati din cauza COVID-19.Masurile trebuie sa includa: elaborarea unei campanii adecvate dea salariatilor din sanatate in privinta vaccinarii, stabilirea standardelor privind durata de utilizare a echipamentelor individuale de protectie si asigurarea acestora in cantitatea necesara si la calitatea corespunzatoare, elaborarea unui normativ de personal adecvat tratamentului pacientilor COVID-19, reducerea timpului de lucru continuu in echipament individual de protectie la 3 ore,, respectarea dreptului legal la pensia de urmas pentru copiii colegilor decedati la datorie.Sindicalistii din sanatate mai cerpentru toate categoriile de lucratori, incepand cu 1 ianuarie 2021, la nivelul prevazut de Legea salarizarii pentru anul 2022.Anularea reducerii salariilor de baza prevazuta de OUG nr. 226/2020, raportarea tuturor sporurilor lucratorilor din sanatate la salariile de baza actuale si acordarea tuturorla nivel maxim, acordarea stimulentului de risc pe intreaga durata a pandemiei pentru toti salariatii din sanatate, acordarea tuturor drepturilor salariale prevazute de lege, respectiv sporul de pana in 30%, sporul pentru combaterea epidemiei si plata orelor suplimentare, pentru toti lucratorii care inca nu au beneficiat de ele, plata garzilor cu tariful orar aferent normei de baza.Sanitas mai cere reasezareain grila de salarizare in sensul cresterii locului pe care-l ocupa in ierarhia salariala, corespunzator locului pe care-l au in echipa medicala, respectiv contributiei la tratamentul si ingrijirea pacientilor si posibilitatea lucratorilor din sanatate de a beneficia de reducerea stagiului de cotizare (varstei de iesire la pensie) proportional cu activitatea desfasurata peste norma de baza.Federatia "Solidaritatea Sanitara" este organizatie reprezentativa la nivelul sectorului Sanatate, avand ca membri peste 25.000 de salariati din acest sector. Actiunile federatiei sunt desfasurate pentru apararea si promovarea drepturilor lucratorilor din sectorul sanitar, se mentioneaza in comunicat.