Protest spontan al angajatilor de la Finante. Seful ANAF le cere sa isi reia lucrul

Luni, 15 Mai 2017, ora 12:26
4972 citiri
Protest spontan al angajatilor de la Finante. Seful ANAF le cere sa isi reia lucrul
Foto: Captura video YouTube

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Bogdan Stan, a reactionat, luni, la protestul spontan al angajatilor Fiscului, declansat in special ca urmare a proiectului Legii salarizarii bugetarilor, cerandu-le sa reia lucrul.

Acesta le-a dat angajatilor asigurari ca va face toate demersurile necesare pentru ca nemultumirile lor sa fie auzite si pentru a fi gasite solutii.

"Nemultumirile sindicatelor sunt legate de Legea salarizarii. Am avut deja discutii cu liderii de sindicat. Le-am ascultat revendicarile. Am depus la Guvern propunerile de modificare a legii, in sensul eliminarii discrepantelor si al mentinerii sporului de 15%. In mod onest si deschis suntem in dialog permanent cu acestia", a afirmat Stan, citat intr-un comunicat al ANAF.

"Le solicit si pe aceasta cale sa isi reia lucrul si ii asigur ca in calitatea mea de presedinte voi face demersurile necesare pentru ca nemultumirile lor sa fie auzite si sa gasim solutii in vederea bunei functionari a activitatii institutiei", a completat presedintele ANAF.

Cateva sute de angajati din Finante protesteaza, luni, in fata ministerului, in contextul in care mii de salariati din directiile de finante publice din intreaga tara au declansat un protest spontan, nemultumiti de proiectul Legii salarizarii.

Presedintele Sindicatului National Finante Publice - SindFISC, Liviu Toader, declara ca au intrat in greva angajatii din Bucuresti si cel putin zece judete.

"Legea salarizarii e in primul rand factorul declansator. (...) Principalele revendicari sunt cele semnalate de-a lungul timpului, plecand de la nefinantarea serviciilor in care lucreaza acesti oameni, plus proiectul legii salarizarii.

In ceea ce priveste salarizarea angajatilor din Finantele publice, din cadrul ANAF, proiectul este ambiguu privind incadrarea in grilele de salarizare. Nu exista o protectie juridica a angajatilor ANAF care fac controale, nu exista o protectie juridica reala, angajatii Fiscului merg in controale in numele statului, si nu in nume propriu", a afirmat Toader.

Angajatii din vami s-au solidarizat cu salariatii din Finante si au declansat si ei o actiune de protest sub forma "excesului de zel", astfel ca toate masinile care trec prin punctele de frontiera vor fi controlate amanuntit.

#sef ANAF protest Finante, #protest angajati Fisc, #salarii angajati Finante legea salarizarii, #Bogdan Stan protest ANAF , #proteste
