Protest cu tigai si farfurii la Prefectura Timis din cauza carantinei prelungite

Protestatarii sustin ca instituirea carantinei zonale in Timisoara si in patru comune periurbane nu doar ca nu a avut efect, dar le-a mai dat o lovitura, prin inchiderea completa a localurilor in acesta perioada.Oamenii spun ca prin protestul lor au vrut sa traga inca un semnal de alarma.Timp de aproximativ 15 minute, mai multi ospatari, bucatari, barmani, dar si patroni de restaurante sau cafenele si baruri din Timisoara au trecut prin fata Prefecturii Timis si au asezat pe trepte un obiect pe care-l folsesc in activitatea zilnica.Protestatarii afirma ca aceasta carantina zonala este una inutila, care nu a facut altceva decat sa ingenuncheze HoReCa si alte sectoare.Rata de infectare cu COVID-19 a crescut, la Timisoara, dupa 11 zile de carantina, depasind acum 8 cazuri la o mie de locuitori. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis se va intruni la finalul acestei saptamani pentru a lua in discutie prelungirea sau nu a carantinei in Timisoara si in localitatile periurbane.