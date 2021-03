De ce protesteaza oamenii dupa inasprirea restrictiilor. Comunicarea proasta a autoritatilor sau nepasare? Medic: "Nu are nicio logica"

De ce protesteaza oamenii: medicii dau vina pe "oboseala pandemica"

Epidemiologul Doina Azoicai: "Cand avem 1.400 de pacienti in ATI si peste 170 de decese, consider ca aceaste masuri trebuie respectate"

Oamenii protesteaza fata de noile masuri impuse de autoritati dupa ce rata de infectare in Bucuresti depasise rata de infectare de 6 la mie si se indrepta vertiginos spre pragul carantinei.Comitetul pentru Situatii de Urgenta nu a decis insa un lookdown total ci au restrictionat circulatia cu doua ore mai devreme in week-end. De asemena, s-a decis ca magazinele sa se inchida de la orele 18.00 in zilele de vineri sambata si duminica.Primele proteste s-au terminat cu ciocniri intre fortele de ordine si manifestanti, in Capitala, dupa ce mai multe persoane au inceput sa vandalizeze statii de autobuz, vitrine si tonomate de mancare.Intrebat ce parere are despre protestele din Capitala, doctorul Adrian Marinescu, medic infectionist al Institutului Matei Bals din Bucuresti, a spus: "In primul rand este vorba despre o minoritate (adica putini oameni in raport cu populatia capitalei n.r) cum este si cea de anti-vaccinisti, de exemplu.Nu are nicio logica in contextul dat, mai ales ca daca ar fi intrebati respectivii protestatari ce masuri ar lua, cu siguranta nu ar avea raspunsuri.Mare parte a populatiei a inteles exact cum stau lucrurile si, sigurm am putea gasi si elementele concrete si anume faptul ca a aparut oboseala pentru noi toti. Este oboseala in plan psihic, pentru ca dureaza aceasta situatie de mai bine de un an si este de explicat dar totul are o limita. Toti ne dorim sa se incheie cat se poate de repede aceasta pandemie".Medicul a mai spus ca nu este cazul sa dam vina pe comunicarea autoritatilor la noi in tara, mai ales ca in alte tari se intampla la fel."Din punctul meu de vedere, sigur ca populatia, nu numai din Romania, la acest moment dupa un an de pandemie, manifesta aceasta neliniste si aceasta stare de ingrijorare vis-a-vis de faptul ca trebuie in continuare sa respecte niste masuri care in mare parte sunt suportabie. NU este vorba despre un lookdown ci de niste masuri care nu au drept scop decat limitarea punerii in contact a unui numar mai mare de oameni.Deciziile de inchidere a magazinelor la ora 18.00 si limitarea la situatii speciale a circulatiei dupa ora 20.00, consider ca au fost luate tocmai in aceasta idee mai ales in aceasta perioada cand sezonul este cald si cand lumea ar fi tentata sa desfasoare activitati mai numeroase sa se deplaseze si sa incerce sa se relaxeze in diverse locatii.In momentul in care suntem cu 1.400 de pacienti in ATI si peste 170 de decese, consider ca aceaste masuri trebuie respectate.Sigur ca vaccinarea are o contributie importanta, insa pe langa aceasta protectie specifica prin vaccinare rebuie sa fim constienti sa continuam aceste masuri de protectie non-farmacologice chiar daca suntem vaccinati sau am trecut prin boala. Adica sa incercam sa purtam masca corect mai ales cand suntem in prezenta altor persoane, ca sa ne protejam pe noi si sa-i protejam si pe ceilalti si evitarea aglomerarii, a zonelor circulate de foarte multa lume", a spus epidemiologul Doina Azoicai.Referitor la proteste si la o eventuala crestere a numarului de infectari in urmatoarele doua saptamani, epidemiologul a spus ca "la aceste reuniuni populare largi am vazut ca majoritatea nu purtau masca, au fost contacte apropiate. Este posibil sa ne confruntam cu cresteri mult mai mari a incidentei acestor cazuri".Ministrul Vlad Voiculescu a spus miercuri ca este de neacceptat ca cei din strada sa acuze medicii ca nu isi fac datoria.Cu o seara inainte, ministrul de Interne Lucian Bode a spus ca printre protestatari sunt foarte multi instigatori care provoaca statul."Dreptul la libera exprimare este un drept garantat prin Constitutie. Din pacate, acest drept a fost inteles gresit de catre o minoritate, o minoritate care din pacate a ales sa se exprime violent. Am vazut ce s-a intamplat cu aceasta minoritate, au instigat in permanenta, au provocat fortele de ordine, au provocat statul intr-un cuvant.Cu toate acestea ati putut observa ca fortele de ordine au reactionat asa cum trebuie sa reactioneze, cu calm, cu profesionalism, dar in acelasi timp cu fermitate atunci cand s-a constatat incalcarea legii. Fortele de ordine sunt in linia intai de mai bine de un an de zile in lupta cu aceasta pandemie si cu toate acestea au asigurat protectia celor care au ales sa protesteze in aceste zile.Le multumesc pe aceasta cale tuturor jandarmilor, politistilor, politistilor locali care au fost in dispozitiv in aceste zile si au actionat cu profesionalism", a afirmat Lucian Bode.