VIDEO A doua zi de proteste fata de masurile anti-pandemie. Ce s-a intamplat in Bucuresti si in marile orase din tara

Proteste in Capitala

Proteste in tara

In tara au avut loc manifestatii similare, unele dintre ele tensionate. La Drobeta-Turnu Severin, jandarmii au fost inconjurati de manifestanti furiosi, iar la Braila au fost ciocniri intre manifestanti si fortele de ordine.Revendicarile au fost diferite, de la restrictiile de circulatie , la redeschiderea sectorului HoReCa, dar si impotriva "dictaturii medicale" si a purtarii mastilor in aer liber.In Bucuresti, manifestantii au mers in mars prin oras, pe traseul Universitate-Victoriei-Obor-Unirii-Universitate si iarasi Victoriei unde au blocat pentru scurt timp circulatia.Protestele au fost lipsite de incidente semnificative pana la momentul retragerii spre casa cand mai multi huligani au atacat jandarmii la Piata Unirii cu pietre si au spart vitrinele magazinelor din zona, scrie Hotnews.ro In tara s-au semnalat mai multe incidente, in special la Craiova, Galati, Braila sau Sibiu.La protestul de laa fost sesizata o altercatie intre doi barbati participanti. Jandarmii au intervenit si i-au condus pe cei implicati la sectia de politie , pentru identificare si stabilirea imprejurarilor producerii incidentului, transmite Digi 24 Si laau fost violente, potrivit imaginilor publicate de debraila.ro Referitor la incidentul de la Braila, Jandarmeria a informat ca un grup de 12 minori a intentionat deplasarea pe un alt traseu si distrugerea unui indicator rutier. Interventia jandarmilor a urmarit prevenirea distrugerii indicatorului si mentinerea deplasarii grupului impreuna cu ceilalti protestatari.La, protestatarii au intrat in curtea Spitalului Judetean Bacau.Proteste similare au loc si in mai multe orase din tara. Lan, manifestantii au devenit violenti la adresa jandarmilor si au vrut sa atace o duba a fortelor de ordine, potrivit unei filmari publicata de Actual Mehedinti.La, Jandarmeria a anuntat luni seara ca urmeaza sa-i sanctioneze pe protestatarii care au incalcat legea si ca se fac in continuare verificari pentru identificarea si altor persoane care au fost la manifestatiile din ultimele zile.Protestele au fost organizate de catre AUR, iar la manifestatia din Bucuresti au participat lideri ai partidului, in frunte cu George Simion , dar si senatoarea Diana Sosoaca, exclusa din AUR.Proteste fata de noile restrictii impuse de autoritati , in Bucuresti si numeroase alte orase din tara. Acest nou val de reactii vine dupa ce mii de oameni au iesit duminica noaptea in strada. Ei au sfidat, astfel, noile limitari impuse de Guvern, care interzic circulatia dupa ora 20.00 si obliga la inchiderea magazinelor la ora 18.00, in functie de rata de infectare de la nivelul localitatilor.