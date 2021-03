VIDEO Proteste in fata Tribunalului Bucuresti fata de decizia in Dosarul 10 august. Oamenii sunt revoltati ca magistratii au respins reinceperea urmaririi penale

Oamenii cer ca vinovatii pentru violentele din Piata Victoriei sa fie trasi la raspundere si anunta ca se vor adresa CEDO Mesajul "Judecam si noi ceva?" a fost proiectat pe cladirea instantei, iar manifestantii striga "Rusine, rusine, rusine sa va fie".Mai multe persoane s-au strans, miercuri seara, in fata Tribunalului Bcuresti si protesteaza fata de decizia din Dosarul 10 august.Oamenii au bannere pe care scrie "Romania, stat politienesc", "Rusine, justitia romana", "Vrem vinovatii pentru Jandarmiada 10 august" si scandeaza "Jandarmeria sa-nfunde puscaria", "Rusine, rusine, rusine sa va fie", "Ne vedem la CEDO", "Toti platim judecatori, sa salveze infractori".Mesajul "Judecam si noi ceva?" a fost proiectat pe cladirea instantei.De asemenea, protestatarii au dus in fata instanei un elefant roz.Cererea DIICOT de redeschidere a urmaririi penale in Dosarul 10 august a fost respinsa, marti, de Tribunalul Bucuresti. Decizia este definitiva.