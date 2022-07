Proteste in Turcia: SUA si EU, ingrijorate de violenta politistilor fata de manifestanti

Oficiali ai Statelor Unite si ai Uniunii Europene si-au aratat, vineri, ingrijorarea fata de actiunile brutale ale politistilor turci asupra demonstrantilor din centrul Istanbulului.

Un purtator de cuvant al SUA, Jen Psaki, a precizat ca oficialii de la Washington sunt ingrijorati de numarul foarte mare de persoane ranite in violentele fortelor de ordine, invocand respectul fata de drepturile protestatarilor, arata Hurriyet Daily News.

"Credem ca stabilitatea de lunga durata, securitatea si prosperitatea Turciei pot fi pastrate numai prin garantia protectiei libertatilor fundamentale. Libertatea este foarte importanta intr-o democratie sanatoasa", a spus Psaki, adaugand ca a vazut raportul Amnesty International care condamna violenta politistilor.

Asociatia a facut, vineri, un apel catre autoritatile din Turcia sa opreasca imediat represiunea jandarmilor fata de manifestanti, sustinand ca folosirea gazelor lacrimogene reprezinta o violare a drepturilor omului.

Acesta a afirmat, de asemenea, ca represiunea fortelor de ordine cu gaze lacrimogene si tunuri de apa a avut loc intr-unul dintre cele mai vizitate locuri din Turcia, unde sunt localizate cele mai importante hoteluri, ceea ce inseamna ca cetatenii americani ar putea fi avertizati in privinta calatoriilor in aceasta tara.

Totodata, un oficial al Uniunii Europene, Peter Stano, a precizat ca libertatea multimilor ar trebui protejata. "Comisia Europeana este ingrijorata de ciocnirile violente dintre politisti si demonstranti in Istanbul. Condamnam exesul folosirii fortei", a spus Stano.

Cel mai mare protest anti-Guvern din ultimii ani a avut loc, vineri si sambata, in Turcia, dupa ce autoritatile au decis demolarea unui parc.

Numeroase ciocniri au avut loc intre fortele de ordine si protestatari. Politistii au aruncat cu gaze lacrimogene si au tras cu tunuri de apa in oamenii care manifestau in Istanbul, ranind mai multe persoane, relateaza Reuters.

Violentele jandarmilor au pornit alte doua proteste de proportii, unul in capitala turceasca Ankara, iar celalat in orasul Izmir situate pe coasta Marii Egee.

Manifestarea a avut loc in contextul in care tensiunile sunt in crestere in Turcia, din cauza autoritarismului premierului Tayyip Erdogan si a radacinilor islamiste ale partidului sau.

Nemultumirile cetatenilor turci au inceput sa apara inca de luni, cand arborii din parcul Taksim's Gezi din Istanbul au fost pusi la pamant, in vederea unui proiect de dezvoltare initiat de Guvern. Mai multi demonstranti au organizat o tabara in jurul parcului, incercand sa impiedice autoritatile sa-l distruga. Vineri, politistii i-au luat cu asalt pe activisi, aceasta fiind scanteia care a pornit violentele proteste.

