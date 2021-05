Palestinieni care traiesc in Timisoara protesteaza in Piata Victoriei fata de violentele din Fasia Gaza

Manifestatia a inceput in jurul orei 15.00, iar palestinienii care traiesc in Timisoara au venit impreuna cu familiile. Au purtat steaguri palestiniene si romanesti, dar si pancarte, cu fotografii reprezentand copii care poarta arme sausunt amenintati cu armele.Protestatarii au scandat, au fluturat drapele si au indemnat la pace, cerand libertate pentru Palestina. Li s-au alaturat si reprezentanti ai comunitatii siriene din Timisoara, dar si tunisieni si marocani, multi dintre ei studenti la universitatile din oras."Libertate, libertate", "Palestina, libertate!", "Jos, jos, Israel!", "Palestina will be free!" au strigat palestinienii in centrul Timisoarei. Joi seara a fost incheiat un armistitiu intre Israel si gruparea Hamas din Fasia Gaza , dupa 11 zile de conflicte. A fost oprit focul intre cele doua tabere vineri dimineata, la ora 2.00.De la inceputul violentelor, in 10 mai, oficialii din domeniul Sanatatii din Gaza spun ca 232 de palestinieni, inclusiv 65 de copii si 39 de femei, au fost ucisi si peste 1.900 de persoane au fost ranite in bombardamente aeriene. Israelul a anuntat ca a ucis cel putin 160 de combatanti in Gaza.De partea israeliana, 12 persoane au murit, sute de oameni fiind tratati in spitale in urma atacurilor cu rachete care au provocat panica in randul populatiei civile.