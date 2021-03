FOTO VIDEO Cine sunt cei care au protestat fata de masurile anti-pandemie. Cu icoanele in brate, au spart vitrine si au aruncat cu pietre in jandarmi

Proteste in Bucuresti: 12 jandarmi raniti si sase autospeciale avariate

Proteste la Severin

Proteste la Brasov

Protest la Oradea

Jandarmeria Romana a transmis ca a asigurat ordinea in 70 de localitati, in cursul serii de luni, 29 martie. In 38 dintre cele 70 de localitati in care au avut loc manifestatii publice, s-a depasit numarul maxim de participanti prevazut de lege, respectiv 100 de persoane."Pana la acest moment, au fost aplicate organizatorilor si participantilor 650 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 400.000 de lei, in principal, pentru nedeclararea manifestatiilor, desfasurarea acestora in intervalul de timp in care normele legale prevad restrictionarea circulatiei si permit deplasarea in afara locuintei pentru motive strict reglementate, precum si pentru nerespectarea masurilor de protectie sanitara", a transmis Jandarmeria."In Bucuresti, pe timpul protestelor au fost inregistrate situatii de agresiune asupra fortelor de ordine prin folosirea de materiale pirotehnice, elemente de mobilier stradal, sticle, bucati de asfalt si pietre. In urma acestor incidente au fost raniti 12 jandarmi si avariate 6 autospeciale.In urma interventiei pentru restabilirea ordinii publice, 188 de persoane au fost conduse la sediile de politie , unde se desfasoara cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de ultraj, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, furt calificat si port fara drept de obiecte periculoase", a mai precizat Jandarmeria.Fortele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene si au retinut zeci de persoane, potrivit stirileprotv.ro In jurul orei 19, primii protestatarii au inceput sa-si strige nemultumirile in Piata Victoriei, acolo unde se afla sediului Guvernului."Ne-am saturat de toate minciunile astea care le-a facut. Vrem libertate!""Am stat un an de zile in casa. Am stat degeaba, la ce folos.""Nu suntem caini, nu suntem ultimii, sa ne lase in pace cu totul, Arafat sa plece pentru ca e un strain si nu apara interesele romanilor" spuneau protestatarii.La un moment dat protestatarii au facut un foc de tabara cu masti.Au fost proteste in mai multe orase din tara. La manifestatiile din Drobeta Turnu Severin si Galati au fost inregistrate incidente in care manifestantii au agresat fortele de ordine, iar la Braila au incercat distrugerea unui indicator rutier."Si in aceste situatii, reactia jandarmilor a fost ferma, iar cei implicati au fost condusi la sediile unitatilor de politie pentru continuarea si stabilirea participatiei fiecaruia si tragerii la raspundere. In incidentele de la Galati, 6 jandarmi au fost raniti, insa fara a avea nevoie de ingrijiri medicale de specialitate", se mai arata in informarea jandarmeriei.Daca in jurul orelor 17, in Drobeta Turnu Severin se anunta un protest firav, dupa nici doua ore numarul protestatarilor atrecuse de 1.000 si in scurt timp s-au alaturat alte sute e persoane, conform editie.ro Protestatarii au devenit violenti si s-au imbrancit cu fortele de ordine.Si in Brasov au fost proteste luni seara. In urma manifestatiilor, jandarmii au legitimat si identificat peste 100 de persoane participante la eveniment . Au fost aplicare 60 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 30.000 lei, conform NewsBV.ro Incidenta la nivel judetului Brasov a ajuns la 5,16 cazuri la mia de locuitori, conform Brasov.net . In municipiul Brasov rata de infectare a crescut usor de la 7,19 cat inregistra ieri. Marti, 30 martie, incidenta la nivelul municipiului este de 7,22, conform datelor transmise de Directia de Sanatate Publica Brasov.Dupa ce au strigat adunarea pe retelele de socializare, peste 500 de oradeni, de diferite varste, dar in special tineri, s-au strans luni seara in Piata Unirii, pentru a protesta impotriva restrictiilor impuse in pandemie, strigand "Libertate", "Jos masca", "Educatie, nu coruptie ", ba chiar si sloganul devenit faimos in vremea protestelor pentru Rosia Montana : "Uniti salvam toata Romania".Numarul protestatarilor s-a inmultit, iar acestia au marsaluit, apoi, prin oras. Peste 2.000 de oameni au fost pe strazile Oradiei, plus alte cateva sute in convoaie de masini, conform Ebihoreanu.ro Referitor la protestele din Bucuresti, prefectul Alin Stoica a spus ca autoritatile nu vor renunta la restrictii pentru ca acestea apara cetatenii