Proteste paralele la Universitate fata de cainii vagabonzi si Rosia Montana

Doua proteste au loc in paralel, sambata seara, in Piata Universitatii din Capitala, unde s-au adunat aproximativ 50 de persoane care se opun proiectului minier de la Rosia Montana, dar si peste 60 care protesteaza fata de eutanasierea cainilor fara stapan.

Protestul fata de proiectul de la Rosia Montana, ajuns in a paisprezecea zi, se desfasoara, ca si in celelalte zile, in zona fantanii de la Universitate, unde manifestantii au si pancarte cu mesaje contra exploatarii gazelor de sist. Manifestantii scandeaza "Uniti, salvam Rosia Montana!".

Ei cer retragerea proiectului de lege care reglementeaza exploatarea minereurilor din perimetrul Rosia Montana, anularea contractului cu Rosia Montana Gold Corporation (RMGC), interzicerea exploatarilor cu cianuri in Romania, introducerea zonei Rosia Montana in patrimoniul UNESCO si demiterea celor patru initiatori ai proiectului de lege, ministrii Dan Sova, Rovana Plumb, Daniel Barbu si directorul ANRM Gheorghe Dutu.

Cateva zeci de persoane care se opun proiectului minier de la Rosia Montana au participat, sambata dupa-amiaza, la un protest inedit. Acestea s-au urcat intr-un tramvai al liniei 21, la capatul de la Piata Sfantul Gheorghe, cu bannere pe care au avut mesaje de respingere a proiectului privind exploatarea minera de la Rosia Montana si cu pliante pentru calatori, pe care au scris efectele exploatarii cu cianuri si motivele protestelor organizate in ultimele doua saptamani in Piata Universitatii. In textul de pe pliante mai scria ca cetatenii sunt invitati la protestul de duminica, de la ora 17.00, din Piata Universitatii.

Simultan cu protestul celor care se opun proiectului minier de la Rosia Montana are loc o alta manifestatie, pe trotuarul din fata Teatrului National, unde sunt peste 60 de persoane care se opun eutanasierii cainilor fara stapan.

Acestia scandeaza "Dreptul la viata", "Opriti macelul", "Nu plecam pana nu-i salvam", au afisat un banner cu mesajul "Eutanasierea = teorie. In realitate se intalnesc atrocitati. Eutanasierea inseamna moarte fara durere" si au cartoane pe care scrie "Omorarea cainilor nu a rezolvat nimic timp de 20 de ani", "Da sterilizare", Chiar vrei sa il inveti pe copilul tau ca solutia e crima?", "Daca tot le-ati luat banii, nu le luati si viata", "Unde sunt banii lor, banii maidanezilor".

Unii dintre manifestanti au venit in Piata Universitatii dupa ce au participat la un mars de protest, pe traseul Calea Victoriei - Piata Romana - Universitate. Acestia au mers in mars cu animalele de companie, pe care le-au numit "fosti maidanezi", au scandat "Dreptul la viata" si au afisat mesaje pe care scria "Nu vrem macel", "Alege viata" "Stop crimelor", "Nu vrem crime, vrem solutii pentru viata", Nu eutansierii".

Din 1 septembrie, in centrul Capitalei si in mai multe orase din tara au loc zilnic proteste ale celor care se opun proiectului minier de la Rosia Montana.

Punctul culminant al protestelor a fost duminica, 8 septembrie, cand peste 7.000 de persoane au blocat centrul Capitalei, la Universitate, dupa un mars. Proteste similare au avut loc atunci in mai multe orase din tara, intre care Cluj-Napoca, Brasov, Alba-Iulia, Bistrita, Sfantu Gheorghe, Suceava si Iasi.

Si in 15 septembrie protestatarii vor sa se stranga in Piata Universitatii, de unde sa plece in mars pe traseul Bd. Ion C. Bratianu - Bd. Unirii - Bd. Nerva Traian - Calea Vacaresti - Bd. Tineretului - Bd. Dimitrie Cantemir - Bd. Ion C. Bratianu - Piata Universitatii.

Proteste similare sunt anuntate duminica 15 septembrie in mai multe orase din tara, printre care Alba-Iulia, Cluj-Napoca, Iasi, Craiova, Suceava, Buzau, Constanta, Timisoara, Sibiu, Targu Mures si Brasov. De asemenea, sunt anuntate proteste si la Budapesta, Londra, New York, Berlin, Amsterdam, Milano, Praga, Paris, Toronto, Viena, Barcelona.

La protestele de pana acum din Capitala, manifestantii au blocat timp de mai multe ore, in timpul noptii, Bulevardul Regina Elisabeta, Calea Victoriei, dar si un sens al Bulevardului Nicolae Balcescu. De asemenea, ei au protestat in Piata Constitutiei si in Piata Victoriei.

La Rosia Montana, 22 de mineri se afla in subteran de miercuri, blocandu-se acolo si cerand sa vina presedintele Senatului, Crin Antonescu, si liderii grupurilor parlamentare pentru a discuta despre situatia economica a zonei si despre proiectul minier. Ei au continuat si joi protestul in galeria Catalina-Monulesti, iar vineri alti unsprezece mineri au coborat in mina si s-au solidarizat cu primii 22, cerand aprobarea proiectului minier.