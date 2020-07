VIDEO Proteste violente la Paris, de Ziua Nationala a Frantei. Manifestantii s-au confruntat cu fortele de ordine

Un prostest al medicilor si asistentelor, organizat pentru a solicita resurse suplimentare destinate spitalelor publice, s-a transformat in Franta intr-o confruntare cu politia. Scene violente au fost surprinse in Paris, unde mii de angajati ai sistemului medical au iesit in strada ca sa ceara salarii mai mari si conditii mai bune de munca.Oamenii spun ca pandemia de coronavirus a scos in evidenta slaba pregatire a sistemului de sanatate. Ei acuza lipsa dotarilor si a personalului necesar pentru tratarea cazurilor urgente Potrivit Politiei, la miting au participat si militanti din cadrul Miscarii "Vestele Galbene", care denunta erodarea nivelului de trai in Franta. In Piata Bastiliei au izbucnit violente intre manifestanti si fortele de ordine. Protestatarii au aruncat cu obiecte spre agentii de politie , care au ripostat cu gaze lacrimogene.Luna trecuta, un alt protest al cadrelor medicale s-a transformat intr-o bataie generala pe strazile Parisului, presarata cu pietre, gaze lacrimogene si masini distruse.