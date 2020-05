Protestele din SUA au ajuns si in Europa: Oamenii au iesit pe strazi in mai multe capitale (Video)

Hundreds of people demonstrate outside US Embassy in London against death of unarmed black man George Floyd in Minneapolishttps://t.co/p7Td5zzOkz pic.twitter.com/zK10XuRLJ3 - BBC News (UK) (@BBCNews) May 31, 2020

Trafalgar Square in London right now, standing in solidarity with Black Lives Matter, George Floyd and protestors across the world. pic.twitter.com/5sYlXePcpv - Ian Mantgani (@mant_a_tangi) May 31, 2020

everyone in trafalgar square taking a knee and chanting george floyd is making me tear up #BLACK_LIVES_MATTERS #BlackLivesMatterUK pic.twitter.com/1WVVDOixma - ً lani⁷ semi ia BLM (@moonchildpjms) May 31, 2020

Manifestantii s-au adunat in, in jurul orei locale 13:00, scandand "Fara dreptate nu este pace!" si "Nu pot sa respir!", cu referire la cuvintele lui George Floyd care isi dadea sufletul sub genunchiul unui politist alb.Unii arborau panouri din carton pe care se putea citi "Black lives matter" ("Vietile negrilor conteaza") si "Culoarea pielii noastre nu este o crima".Manifestantii au ingenuncheat apoi zece minute, gest devenit un simbol al luptei impotriva discriminarilor in SUA, unde adunari similare au loc in fiecare zi, incepand apoi un mars spre Ambasada SUA, in pofida masurilor de distantare sociala aflate in continuare in vigoare pe fondul combaterii COVID-19.Ei voiau sa-si exprime astfel mania dupa moartea la Minneapolis al lui George Floyd, devenit de atunci un nou simbol al brutalitatii politienesti impotriva comunitatii afro-americane."In mod evident, imaginile a ceea ce s-a petrecut cu George Floyd au fost extrem de rascolitoare, la fel ca si scenele de tulburari si de violente care au loc pe teritoriul SUA", a declarat duminica ministrul de Externe britanic, Dominic Raab.Intrebat de canalul Sky News cu privire la acest subiect, Raab a refuzat sa comenteze mesajul polemic de pe Twitter al lui Donald Trump si modul in care acesta gestioneaza aceasta criza."Nu vreau sa ma afund in intrebarea de a sti daca remarcile presedintelui american erau cel mai bun lucru de facut", a spus ministrul. "Vreau sa ma concentrez asupra muncii care ne ramane de facut" referitor la criza de COVID-19, a adaugat el.Mai multe sute de manifestanti au organizat de asemenea o adunare in fata, agitand pancarte prin care cereau "Dreptate pentru George Floyd!", "Incetati sa ne ucideti!".O actiune similara de protest a avut loc duminica si la, unde sute de persoane s-au adunat in fata Ambasadei SUA pentru a protesta impotriva mortii lui George Floyd.Presedintele american, care a denuntat in mai multe randuri moartea "tragica" a lui George Floyd, a apreciat ca tulburarile ar dezonora memoria sa prin "violenta" si prin "vandalismul" lor. "Cand jaful incepe, incep impuscaturile", a reactionat Trump intr-un mesaj pe Twitter, cenzurat ulterior.