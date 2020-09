Protestul de la termocentrala Mintia. Prefectul de Hunedoara le solicita angajatilor sa reia lucrul. Sindicatul sesizeaza SRI si DIICOT

Prefectul arata ca salariile angajatilor de la termocentrala Mintia sunt platite la zi, iar drepturile suplimentare prevazute in Contractul Colectiv de Munca vor fi achitate "in cel mai scurt timp posibil"."Este de neinteles atitudinea negativa a angajatilor de la Termocentrala Mintia, mai ales a celor calificati sa reporneasca productia, in conditiile in care salariile sunt platite la zi, iar conform discutiilor dintre grevistii foamei si reprezentantul guvernului in judetul Hunedoara, prin care au incetat aceasta forma de protest, drepturile suplimentare prevazute in Contractul Colectiv de Munca vor fi platite in cel mai scurt timp posibil. Prefectul judetului Hunedoara, Vasilica Poteca, solicita de urgenta Termocentralei Mintia sa respecte contractul pe care il are cu Primaria municipiului Deva si sa reia furnizarea apei calde", informeaza un comunicat al Institutiei Prefectului.Termocentrala Mintia ar fi trebuit sa reporneasca joi dimineata unul dintre grupurile energetice, insa o parte a salariatilor au continuat protestul declansat la inceputul saptamanii trecute, solicitand plata unor drepturi banesti intarziate de sase luni.La solicitarea prefectului judetului Hunedoara, conducerea Complexului Energetic Hunedoara a fost prezenta joi pentru discutii cu protestatarii, insa acestia au refuzat dialogul, precizeaza Prefectura.Pe de alta parte, conducerea Sindicatului "Solidaritatea Hunedoara" a inaintat joi SRI si DIICOT o sesizare in care arata ca oprirea termocentralei Mintia a fost determinata initial de lipsa stocurilor de carbune, dupa care angajatii au declansat un protest spontan determinat de nemultumirile generate de neplata tuturor drepturilor banesti."In tot acest timp factorii de decizie guvernamentali nu au incercat un dialog cu protestatarii. (...) Oprirea Termocentralei Mintia din lipsa de stoc de carbune a lasat cetatenii municipiul Deva fara apa calda, in plina stare de alerta, iar lipsa dialogului cu protestatarii a dus la prelungirea acestei stari", se sustine in sesizare.Angajatii termocentralei Mintia au refuzat sa porneasca, joi, instalatiile de la un grup energetic, asa cum era planificat, o parte dintre acestia semnand tabele cu demisii in bloc.Cele doua sindicate din cadrul termocentralei au anuntat ca nu sunt implicate in acest protest, el fiind asumat individual de catre fiecare angajat.