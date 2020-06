Radu Vancu: Furia ca anticorp moral

Ziare.

1) ca rasismul exista;2) ca el e inacceptabil in orice forma de organizare a parcului uman, ca sa preiau formula lui Sloterdijk;3) ca trebuie sa gasim metodele a-i limita actiunea - si, la modul ideal, de a-l elimina complet din parcul uman.Sunt, cred, trei axiome banale, pe care majoritatea dintre noi le accepta tot axiomatic.Plecand de la aceste axiome minimale, iata cum vad eu lucrurile.Pentru a-si rezolva & recupera & regenera trecutul nazist, Germania a construit - cu eforturi enorme - o claritate morala in raport cu el; e incorect spus, de fapt, "a construit" - si azi, la 75 de ani de la incheierea razboiului, inca o construieste. Investind cu egala energie in recuperarea trecutului - si in constructia prin educatie a viitorului.Thomas Laqueur, profesorul de la Berkeley, vorbeste undeva despre "ubicuitatea granulara a rasismului american", manifesta inca azi; a existat, in mod similar, o "ubicuitate granulara" a nazismului german, in deceniile de imediat dupa razboi. Actiunile punitive au limitat-o; actiunile educative ale acelei Aufarbeitung der Vergangenheit au facut-o treptat inacceptabila pentru orice persoana cu constiinta morala.Punitiunea a oprit rapid si fortat aderenta la nazism; mai laborioasa, mai complicata, intinzandu-se pe decenii, educatia a determinat optiunea voluntara impotriva lui.Setul de actiuni educative, mult mai complicat de pus in practica, exista inca doar ca o suma de propozitii idealiste si deziderative, lipsite de mecanismele concrete prin care recuperarea & regenerarea trecutului sa se poata pune in practica.Exact aceasta carenta a educatiei morale anti-rasiste a facut posibila supravietuirea rasismului american sub forma acestei "ubicuitati granulare"; ea face posibile toate acele cazuri scandaloase despre care citim.Unele dintre aceste cazuri scandaloase au drept consecinta discriminarea profesionala: citim, de pilda, despre artisti muzicali de culoare care, pentru a putea face o cariera stralucitoare pe masura inzestrarii lor, sunt nevoiti sa plece din State in Europa - precum, de pilda, Simon Estes sau Willard White (acesta din urma, britanic de origine jamaicana, educat insa la Juilliard in anii '70, ar fi preferat sa ramana in State - dar i-a fost imposibil, spune el intr-un interviu din Los Angeles Times).Altele dintre cazurile acestea scandaloase au drept consecinta moartea. Precum in cazul lui George Floyd. Precum atatea si atatea alte cazuri.Ea e dezirabila&justificata in masura in care va limita, ori poate chiar elimina, aceasta monstruoasa "ubicuitate granulara" care distruge cariere si vieti.Ea devine nejustificata&indezirabila atunci cand ajunge ea insasi sa distruga cariere sau vieti.E inacceptabil, atat in State, cat si in Europa, sa ai monumente de for public ale unor figuri rasiste.Cand ai un rege al Belgiei care a organizat un genocid, e inacceptabil sa ii faci statuie. Jos cu ea, spun aprobator.Cand vandalizezi statuia unui prim-ministru al Angliei rasist in raport cu indienii, dar decisiv in lupta cu rasismul german monstruos, care in absenta lui s-ar fi intins pe toata planeta, incep sa apara nuantele. Daca nu avem statui ale lui Hitler in toate parcurile publice, faptul se datoreaza lui Churchill - practic, fiecare statuie a lui inlocuieste simbolic o statuie a lui Hitler. Asa incat aprob discutarea critica, oricat de furioasa & dezaprobatoare, a probelor rasismului lui in raport cu indienii; gasesc discutabila vandalizarea statuilor lui - care celebreaza exact actiunea lui istorica decisiv anti-rasista.A le vandaliza inseamna, intr-un anume sens precis, a vandaliza anti-rasismul.Cat despre statuia lui Columb - bietul de el chiar nu a fost unul dintre exterminatori. Conquistadorii si microbii ("unificarea microbiala globala" inceputa in 1492, cum a numit-o in 1999 profesorul de medicina sociala Giovanni Berlinguer) au fost marii exterminatori, in nici un caz Columb. Aici, vandalizarea statuii lui chiar nu are sens.E justificat, ba chiar necesar si dezirabil, sa ceri Metropolitan Opera din New York sa dea sanse egale si artistilor de culoare (am amintit deja cazurile lui Estes si White). E justificat, ba chiar necesar si dezirabil, sa ceri sa fie distribuite si opere ale artistilor de culoare. (Vodoo a lui H. Lawrence Freeman, o mare opera fusion in care Wagner meets Africa, n-a fost jucata din 1928 pana in 2015!).Nu e justificat, ba e chiar ne-necesar si indezirabil, sa ceri retragerea de pe site-ul Metropolitan Opera a spectacolelor Annei Netrebko, foarte vag fardata in blackface. Nu e justificat, ba e chiar ne-necesar si indezirabil, sa ceri interzicerea unei reprezentatii a lui Otello al lui Verdi. Nu e justificat, ba chiar e ridicol, sa afirmi ca "toata muzica de opera traficheaza stereotipuri rasiale negative", cum declara Metropolitan Opera intr-un comunicat oficial ca i s-a transmis de catre un grup de activisti.E justificat si necesar si dezirabil sa creezi context pentru operele de arta, y compris filme. Asta face dintotdeauna critica tuturor artelor: creeaza context. Daca e inlesnita transmiterea unei parti a acestui gigantic context care e critica inspre public, cu atat mai bine. Face parte exact din educatia necesara despre care vorbeam, acea Aufarbeitung der Vergangenheit teoretizata de Adorno.Nu e justificat si e indezirabil sa transformi contextul in infierare. In label ideologic. In demascare (denouncement, cum se spune pe site-ul HBO despre Pe aripile vantului). Care e exact opusul educatiei. Cu efecte adverse la fel de rele precum ceea ce incearca sa corijeze.E justificat si necesar sa pui in context literatura, ca orice alta arta. Sa explici ce e cu toti scriitorii care au scris despre americani de culoare si despre native americans. De la Mark Twain si Harper Lee pana la Sherman Alexie. E ceea ce face critica literara buna dintotdeauna - si e chiar educatia necesara despre care vorbeam.Nu e justificat si e indezirabil sa le pui cartile la "fond secret", sau sa le retragi din curriculum. Fiindca asta e opusul educatiei. Cu efecte adverse la fel de rele precum ceea ce incearca sa corijeze.Dupa cum exista forme ale furiei care sunt distructive si care sunt opusul educatiei.Adica pentru context. Pentru efortul, intins pe decenii, obositor, extenuant, costisitor, dar enorm de necesar, al rezolvarii & recuperarii & regenerarii trecutului.Asa se va construi constiinta activa impotriva rasismului. Si claritatea morala. Si, in cel mai non-metaforic & tehnic sens, numai asa se pot genera anticorpii impotriva oricarei aberatii anti-umane: prin educatie, prin Aufarbeitung der Vergangenheit, prin deprinderea contextului, prin empatie, prin atentie la celalalt.Care, la randul lor, inseamna si crearea de sanse egale pentru educatie. Care, la randul lor, inseamna sprijinirea categoriilor vulnerabile social.Aici trebuie sa ne concentram cat mai mult din energia pe care altfel o pierdem in etichetari inutile, in denouncement-uri care nu rezolva nimic din problema pe care o denunta: in construirea de sanse egale pentru educatie.E singura sansa reala pentru a obtine, in cele din urma, un parc uman cu constiinta etica si claritatea morala in absenta carora umanitatea nu poate functiona.(Adica in absenta carora poate functiona - dar produce exact ce incercam cu totii sa evitam: rasism, discriminare, crima , genocid.)Sau, si mai rau, ca e vorba "doar" despre asasinarea lui George Floyd de catre un politist violent.Avem si noi, europenii, de rezolvat&recuperatĀ®enerat propriile noastre trecuturi - si propriile noastre prezenturi. Antisemitismul (care nu s-a nascut in State), islamofobia, crestinofobia (da, si ea e in crestere), dispretul si chiar ura fata de imigranti, relatia complicata intre memoria istorica a Europei de Vest (cu trauma nazista) si memoria istorica a Europei de Est (cu trauma comunista), problema economica a Europei cu multe viteze, iresponsabilitatea in relatia cu mediul - toate astea, si altele pe langa ele, pot deveni oricand "ubicuitati granulare" explozive.Avem si noi, romanii, propriul nostru trecut si propriul nostru prezent de rezolvat & recuperat & regenerat. Antisemitismul (care a produs episoade criminale in raport cu care inca nu am dezvoltat claritatea morala), legionarismul, comunismul (nici in raport cu ele nu avem inca claritate morala), dispretul si chiar ura fata de etnia roma, misoginia, homofobia, iresponsabilitatea in relatia cu mediul, accesul dificil la educatie al copiilor din mediul rural - si ele pot (re) deveni oricand "ubicuitati granulare" explozive.Raspunsul pentru toate e educatia. Dar nu in sensul strict declarativ si deziderativ - ci numai insotita de enormul efort politic, social, financiar, birocratic intins pe decenii care-i poate dezvolta mecanismele concrete de generare de anticorpi morali.(Cum am fost dintotdeauna). Sa avem rabdare cu noi. (Cum, din nefericire, prea arareori am avut.)Iar partea care tine sa fie educatoare sa faca exact asta: sa educe, nu sa stigmatizeze partea needucata. Fiindca elevul stigmatizat e pierdut pentru educatie.E simplu sa interzici. E greu sa explici.E simplu sa elimini spectacole. E greu sa cresti oamenii care sa faca acele spectacole.E simplu sa pui carti intr-un index al interdictiei. E greu sa construiesti creiere care sa poata judeca singure acele carti.E simplu sa stigmatizezi. E greu sa educi.E simplu sa construiesti ideologii care sa justifice interzicerea si excluderea. E greu sa explici de ce, cautand sa lupti impotriva ideologiilor interzicerii si excluderii, ajungi sa construiesti tu insuti ideologii ale interzicerii si excluderii.E simplu sa moralizezi. E greu sa construiesti anticorpi morali.Fiindca abia atunci ne vom face (iar) viata ingrozitor de complicata.Sa alegem calea grea: sa lasam furia sa devina educatie. Asa incat, in cele din urma, furia sa genereze anticorpi morali.Ca sa ne putem regenera nu numai trecutul - ci si viitorul.