Republica Moldova: Agricultorii cer in strada declararea starii exceptionale in agricultura

Protestatarii si-au parcat tractoarele pe marginea drumului.Agricultorii cer declararea starii exceptionale in agricultura, pentru zona de centru si sud-est a Republicii Moldova, cu eliberarea certificatelor de forta majora, pentru a permite agricultorilor reesalonarea datoriilor fata de banci, informeaza Adevarul Potrivit lui Andrei Dinga, agricultor si consilier raional in Stefan Voda, masura nu suporta amanare.De asemenea, agricultorii cer identificarea resurselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor."Graul strans acum nu poate fi semanat", a explicat Andrei Dinga.Alte cerinte tin de scutirea de la plata impozitelor pe venit si funciar, pe o perioada de 12 luni, precum si instituirea unui moratoriu la plata penalitatilor, pentru intarzierile ce tin de aceste taxe.De asemenea, este solicitata acoperirea in proportie de cel putin 50% a pagubelor financiare suferite de catre intreprinderile agricole, in urma caderii masive a grindinei.Agricultorii spun ca au pierderi extrem de mari si ca nu au de unde intoarce creditele la banci.Unul dintre protestatarii prezenti a spus ca doar starea exceptionala in agricultura l-ar putea ajuta sa iasa din incurcatura, altfel va da faliment.Un alt agricultor din Baimaclia, Causeni, a relatat ca, potrivit constatarilor Comisiei pentru Situatii Exceptionale, cerealele din prima grupa au fost compromise in proportie de 80%. Iar din grupa a doua, porumbul, 100% si floarea soarelui, 80%.Premierul Republicii Moldova, Ion Chicu a declarat astazi, 27 iulie 2020, ca"Va fi necesar un suport pentru agricultori. Am alocat 100 de milioane de lei in Fondul de subventionare, astazi cu colegii vom definitiva regulamentul de repartizare a acestor bani pentru a ajuta celor care au suferit in urma secetei", a spus premierul Republicii Moldova.