Romanii protesteaza luni in fata Comisiei Europene: Dragnea, nu uita, asteptam si cartea ta! UPDATE

Protestele romanilor fata de masurile luate de Guvernul Romaniei au ajuns, luni, si la Comisia Europeana.

Dupa protestele masive din tara, care au insumat doar duminica circa 600.000 de oameni, dar si din diaspora, luni, manifestatii similare au loc si in fata Comisiei Europene.

Acestea, care au inceput de la ora 13.30 a Romaniei, au fost anuntate pe Facebook de europarlamentarul Siegfried Muresan.

Romanii care protesteaza in fata Comisiei Europene scandeaza "Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta!", "Dragnea, nu uita, asteptam si cartea ta!", "Dragnea si cu Tariceanu ne vor scrie carti la anul", "Dragnea, nu fi trist, la Jilava e dentist".

Este primul protest al romanilor in fara Comisiei Europene. Romanii au fost chemati fie si in pauza de masa, pentru ca "Comisia Europeana trebuie sa afle ce masuri a luat acest guvern impotriva intereselor oamenilor", se arata in postarea lui europarlamentarului.

Amintim ca guvernul Grindeanu a decis sa faca un pas inapoi, adoptand, duminica, o noua ordonanta de urgenta, care abroga OUG 13.

Insa, in noua ordonanta au ramas prevederi neconstitutionale, existand riscul ca actul normativ adoptat initial sa intre totusi in vigoare. Din acest motiv si pentru faptul ca nu mai au incredere in acest guvern, protestele continua si luni.

Ministrii Teodor Melescanu si Ana Birchall au fost invitati la Bruxelles sa dea explicatii in legatura cu situatia din Romania, tot acolo fiind asteptat si premierul Grindeanu.

Saptamana trecuta, in Parlamentul European a avut loc o dezbatere pe tema Justitiei si statului de drept in Romania. La finele acesteia, vicepresedintele socialist al Comisiei Europene (CE), Frans Timmermans, a cerut Guvernului Grindeanu sa nu "faca pasi inapoi" in ceea ce priveste lupta anticoruptie si sa revizuiasca ordonanta pentru modificarea Codurilor Penale si proiectul de lege referitor la gratiere.

