Protest anuntat de Sanitas: Sindicalistii picheteaza luni Ministerul Finantelor si Parlamentul

"Luni, 15 februarie 2021, vom picheta Ministerul Finantelor pentru a atrage atentia celor care impart resursele acestei tari asupra faptului ca un buget mai mic la Sanatate intr-un an cu pandemie nu inseamna numai un act extrem de nedrept la adresa lucratorilor din sistem, dar inseamna si un act profund imoral la adresa cetatenilor Romaniei care au nevoie de siguranta unui sistem sanitar public care sa ii poata salva de virusul ucigas si sa le poata trata afectiunile acute, cele cronice sau sa le poata asigura tratamentul de urgenta!", se arata intr-un comunicat al organizatiei remis duminica AGERPRES. Sindicalistii anunta ca vor picheta si Parlamentul Romaniei pentru a ii incuraja pe parlamentari sa isi pregateasca amendamentele la legea bugetului "astfel incat sa nu le fie rusine sa se intalneasca cu cetatenii care i-au votat dupa ce vor adopta bugetul si sa nu le fie greu sa priveasca in ochi salariatii din sanatate atunci cand le vor fi pacienti!"."Asadar, stimati guvernanti si onor parlamentari, inainte de a decide, nu uitati ca angajatii din sanatate si asistenta sociala sunt pe front de mai bine de un an de zile, unii dintre ei complet epuizati, altii cazuti la datorie, dar inca nu au predat armele pentru ca nu ii lasa constiinta! Pe dumneavoastra va lasa constiinta sa mai contabilizati vieti pierdute?", se arata in comunicatul citat.