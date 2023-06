Sindicalistii anunta proteste in toata tara daca Guvernul chiar va transfera contributiile sociale catre angajat

Blocul National Sindical (BNS), care cuprinde 40 de federatii profesionale, atat din sectorul public, cat si cel privat, ameninta cu mai multe proteste in strada la nivel local, in perioada 30 octombrie - 10 noiembrie, dar si cu un miting de amploare in Bucuresti, in cazul in care Guvernul nu renunta la transferul integral al contributiilor sociale in sarcina angajatului.

"BNS face apel la Guvernul Romaniei sa renunte la implementarea masurii de reducere a costului cu forta de munca al angajatorului prin transferul contributiilor sociale integral in sarcina salariatilor, in special avand in vedere faptul ca deja a luat astfel de decizii de incalcare a propriului Program de Guvernare in favoarea capitalului", spun reprezentantii Blocului National Sindical.

Ei sustin ca pot identifica masurile alternative pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de securitate sociala, dar nu isi asuma obiectivul Guvernului de a reduce costul cu forta de munca in favoarea angajatorilor.

"Ne aratam deplina disponibilitate pentru a identifica un set de masuri alternative pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de securitate sociala. Nu ne asumam insa obiectivul Guvernului vizat prin aceasta masura, respectiv cel de reducere a costului cu forta de munca in favoarea angajatorilor!", subliniaza BNS.

Astfel, in cazul in care Guvernul nu va renunta la transferul integral al contributiilor sociale in sarcina salariatului si la desfiintarea celor patru fonduri speciale, sindicalistii vor organiza, in 23 octombrie, pichete in toate orasele resedinta de judet, iar in perioada 30 octombrie - 10 noiembrie, cel putin 10 manifestatii de strada la nivel local.

De asemenea, in functie de reactia Guvernului, sindicalistii vor lua in calcul organizarea unui miting de amploare in Bucuresti.

"In cazul in care Guvernul Romaniei, ignorand solicitarile si protestele nostre, va emite ordonante prin care sa aduca modificari atat Codului Fiscal, cat si legislatiei in domeniul securitatii sociale, Biroul Executiv BNS a decis urmarea tuturor cailor legale pentru contestarea acestora, atat pe plan intern cat si international", mai spun sindicalistii.

Miercuri, Puterea decide cum va proceda cu transferul contributiilor, dar nu numai.

Citeste si ce au spus liderii sindicali dupa o intalnire cu reprezentantii Guvernului, pe tema transferului contributiilor sociale la angajat. Acest transfer al contributiilor catre angajat scoate periodic oamenii in strada, incepand cu luna septembrie.