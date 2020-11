Sindicalistii de la "Solidaritatea Sanitara" protesteaza din nou joi in Piata Victoriei

"Joi, 19 noiembrie 2020, incepand cu ora 11:00, Federatia "Solidaritatea Sanitara" va desfasura in Piata Victoriei un nou Miting pentru Conditii de Munca Decente, continuand seria protestelor declansate in 7 octombrie 2020. Acesta este al treilea miting dedicat exclusiv apararii drepturilor lucratorilor din sanatate la conditii de munca decente si la recunoasterea meritelor, asa cum au fost acestea prezentate in cadrul Apelului lucratorilor din sanatate pentru respectarea conditiilor muncii decente. Revendicarile Federatiei "Solidaritatea Sanitara" vizeaza interventiile urgente pentru cresterea sigurantei lucratorilor, acordarea unor drepturi legale si recunoasterea meritelor profesionistilor din sanatate. Protestul include si comemorarea numarului de lucratori din sanatate decedati, aflat intr-o crestere accelerata", anunta sindicalistii.Ei vor sa atraga atentia guvernantilor asupra necesitatii urgentarii masurilor de protectie a lucratorilor din sanatate, acestea trebuind sa determine diminuarea in mod semnificativ a impactului COVID-19 asupra profesionistilor din sanatate, atat in privinta numarului de lucratori nou infectati cat, mai ales, "in privinta numarului celor care vor ajunge in continuare sa plateasca cu viata proprie tratarea si ingrijirea pacientilor".- Adoptarea tuturor masurilor necesare pentru protectia sanatatii si securitatii salariatilor din sanatate (echipamente, circuite, resurse materiale si umane etc.), astfel incat sa determine o reducere semnificativa a numarului de salariati nou infectati SARS-CoV-2 si, mai ales, decedati din cauza COVID-19;- Asigurarea accesului la toate informatiile relevante privind impactul COVID-19 asupra lucratorilor din sanatate pentru a putea adopta politici eficiente de protectie a acestora.- Respectarea dreptului legal la pensia de urmas pentru copiii colegilor decedati la datorie.- Acordarea tuturor drepturilor salariale prevazute de lege, respectiv sporul de pana in 30% si sporul pentru combaterea epidemiei.- Acordarea tuturor sporurilor pentru conditii de munca la nivel maxim.- Cresterea salariilor de baza pentru toate categoriile de lucratori incepand cu 1 ianuarie 2021 la nivelul anului 2022.- Asigurarii posibilitatii lucratorilor din sanatate de a beneficia de reducerea stagiului de cotizare (varstei de iesire la pensie) proportional cu activitatea desfasurata peste norma de baza;- Acordarea stimulentului de risc pe intreaga durata a starii de alerta pentru toti salariatii din sanatate.- Reasezarea asistentelor medicale in grila de salarizare in sensul cresterii locului pe care-l ocupa in ierarhia salariala, corespunzator locului pe care-l au in echipa medicala, respectiv contributiei la tratamentul si ingrijirea pacientilor.- Plata garzilor cu tariful orar aferent normei de baza.- Raportarea tuturor sporurilor lucratorilor din sanatate la salariile de baza actuale.CITESTE SI: Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta pentru telemedicina. Sase servicii medicale vor putea fi accesate de pacienti de la distanta