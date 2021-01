Sindicalistii din educatie anunta actiuni de protest daca Guvernul nu majoreaza salariile din invatamant

Potrivit unei analize publicate pe site-ul specializat Euridyce si preluata de mass-media, facuta pe baza datelor Eurostat si a celui mai recent raport despre salarizarea profesorilor in Uniunea Europeana, cadrele didactice din Romania castiga cu pana la o treime mai putin, in medie, fata de angajatii cu studii superioare din mediul privat."Cu toate ca studiile si analizele ne arata ca suntem la limita de jos a salarizarii, ca in unele institutii din Romania sunt paznici si soferi care primesc salarii mai mari decat cel al unui cadru didactic, tot noua, angajatilor din sistemul educational, ni se cere sa fim solidari, sa ne gandim la Romania. Niciun membru al clasei politice nu doreste insa sa faca o analiza reala a veniturilor cadrelor didactice raportate la cele ale altor categorii socio-profesionale.Toate acestea se intampla in conditiile in care, de la inceputul acestei pandemii, angajatii din sistem au fost aruncati in necunoscut, fara pregatire si fara cele necesare pentru a-si continua activitatea in regim on-line.Ne sunt prezentate cazuri de succes din companiile multinationale, unde angajatii au trecut la tele-munca, insa nimeni nu arata ca acei salariati au primit laptop-uri ca sa-si poata desfasura activitatea de acasa, au fost instruiti in regim de urgenta, au primit, de fapt, tot sprijinul necesar pentru aceasta schimbare majora. Ce au primit angajatii din sistemul educational? Nimic!A trebuit sa se descurce prin mijloace proprii, sa investeasca din fondurile personale pentru a-si continua activitatea, pentru care trebuie apreciati. Sa invete de pe Youtube cum sa intre in contact cu elevii, acolo unde s-a putut, pentru ca si acum foarte multi copii sunt privati de dreptul la educatie din cauza ca nu au mijloacele necesare pentru a putea participa la aceste activitati.Le transmit, cu aceasta ocazie, membrilor Guvernului si Parlamentului Romaniei ca au timp pana la aprobarea Legii Bugetului sa faca analize, studii, audit in sistem. In conditiile in care pana atunci nu vor veni cu o pozitie publica privind salarizarea din sistemul de invatamant, membrii de sindicat ne-au solicitat sa incepem demersurile pentru demararea actiunilor de protest", a declarat Marius Ovidiu Nistor, presedinte FSE "SPIRU HARET".Mentionam ca, incepand cu 1 septembrie 2020, potrivit OUG 114/2018, personalul didactic ar fi trebuit sa primeasca o majorare a salariilor pentru a ajunge la nivelul stabilit prin Legea salarizarii nr. 153/2017, majorare care a fost amanata de Guvernul Orban pentru 1 septembrie 2021.De asemenea, prin Legea bugetului de stat, in 2021, toti salariatii din sectorul bugetar ar fi trebuit sa beneficieze de o crestere a salariilor cu 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea nr. 153/2017 pentru anul 2022 si cel din luna decembrie 2018.Federatia Sindicatelor din Educatie "SPIRU HARET" considera ca aceste majorari sunt obligatorii, in conditiile in care in invatamant nu se acorda alte sporuri pentru conditii periculoase de munca ca in alte domenii, iar cele care se acorda sunt blocate la nivelul anului 2016, chiar daca legea prevede ca ar trebui sa fie calculate la salariile in plata.CITESTE SI: Un membru CNA critica show-ul Vacanta Mare din noaptea de Revelion de la TVR: "Un spectacol grotesc. Vom analiza emisiunea intr-o sedinta"