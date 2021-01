Sindicalistii Sanitas protesteaza in fata Guvernului fata de legea salarizarii. Ce alte revendicari au

In Bucuresti, sindicalistii protesteaza, pe ploaie, in fata sediului Guvernului."Hotii, hotii" si "Mincinosii", striga sindicalistii.In mai multe judete din tara, reprezentanti ai sindicalistilor picheteaza sediile prefecturilor.La Timisoara, aproximativ o suta de persoane, sindicalisti din sanatate, dar si din invatamant protesteaza Prefectura Timis.Pe pancartele acestora se pot citi mesaje precum "40 punctul de pensie", "Nu taiati pensiile", "Noi am muncit, voi ne-ati mintit", "Jos Guvernul", "Ne-ati mintit", "Guvernul ne-a pus pumnul in gura".La Timisoara a fost si un incident. La un moment dat, doi dintre protestatari s-au imbrancit, insa imediat au fost indepartati de catre jandarmii care supravegheaza protestul.Sanitas a anuntat care sunt revendicarile in cadrul acestui protest:1. Aplicarea prevederilor Legii nr. 153/2017 - legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.2. Stabilirea sporului de conditii prin raportare la salariul de baza aflat in plata.3. Acordarea stimulentului de risc salariatilor din asistenta sociala.CITESTE SI: