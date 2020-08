Singura laureata a Premiului Nobel pentru Literatura din Belarus, mesaj pentru Lukasenko: "Vrei doar putere si aceasta dorinta se va dovedi sangeroasa"

"Pleaca inainte sa fie prea tarziu, inainte sa-i arunci pe oameni intr-o prapastie groaznica, in prapastia razboiului civil! Pleaca!", a declarat autoarea adresandu-se presedintelui Lukasenko, aflat la putere de 26 de ani, intr-un interviu pentru Radio Europa Libera."Vrei doar putere si aceasta dorinta se va dovedi sangeroasa", a adaugat Svetlana Alexievici, care a acuzat guvernul de la Minsk ca a inceput "un razboi impotriva poporului sau".Incepand de duminica, re-alegerea presedintelui Lukasenko a trezit un val de protest de amploare soldat cu aproape 6.000 de arestari, doua decese si numeroase violente din partea fortelor de ordine.Presedintele Lukasenko, in varsta de 65 de ani, a numit protestatarii "someri cu trecut infractional" coordonati din strainatate."Vad cum se radicalizeaza societatea, cum se comporta politistii anti-revolta... Nimeni nu si-ar fi putut imagina asta", a continuat Svetlana Alexievici, denuntand actiunea "inumana si satanica" a fortelor de ordine.Rasplatita in 2015 cu Premiul Nobel pentru literatura, scriitoarea in varsta de 72 de ani este autoarea unor carti pline de forta despre Cernobil, razboiul din Afganistan si prabusirea Uniunii Sovietice. O critica acerba a regimului Lukasenko, Svetlana Alexievici i-a indemnat pe belarusi sa voteze pentru candidata opozitiei Svetlana Tihanovskaia, o fosta profesoara de engleza in varsta de 37 de ani care si-a inlocuit sotul incarcerat in cursa prezidentiala de anul acesta.Conform rezultatelor oficiale ale scrutinului de duminica, Lukasenko a obtinut peste 80% din voturi, un scor fantezist in opinia criticilor acestuia, care estimeaza ca Tihanovskaia, creditata cu 10% din voturi, ar fi castigat de fapt alegerile.In noaptea de luni spre marti, aceasta din urma a fost nevoita sa paraseasca tara, refugiindu-se in Lituania; o plecare sub amenintarea autoritatilor, potrivit sustinatorilor acesteia.Svetlana Alexievici a salutat-o pe Tihanovskaia ca pe un "simbol al schimbarii" si a multumit manifestantilor pentru ca acestia "ne-au salvat demnitatea"."'M-am indragostit de poporul meu in ultimele saptamani. Este un popor cu totul diferit, cu o forta diferita. Poate ca m-a dezamagit un pic inainte, dar acum nu este cazul", a mai declarat laureata Premiului Nobel.